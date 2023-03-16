Что изменится в Иркутской области с 1 апреля: повысятся пенсии, начнется набор в первый класс Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступает долгожданная весна. Это время всегда несет с собой обновления и перемены. Иркутская “Комсомолка” выяснила, что изменится в Иркутской области с 1 апреля.

Запись детей в первые классы

В апреле открывается запись детей в первый класс в Иркутской области. О том, как подать заявление и какие нужны документы нужны для записи, рассказывал министр образования Приангарья Максим Парфенов.

С 1 апреля по 30 июня школы принимают заявления от родителей, чьи дети имеют преимущественное право на запись в школы Иркутска. В первую очередь зачисляют учеников, которые проживают (зарегистрированы) на территории, закрепленной за школой, либо если там трудоустроены их родители или учатся братья или сестры. С 6 июля по 5 сентября будут рассмотрены остальные заявления. Подать документы родители могут как напрямую в выбранную школу, так и через МФЦ или сайт “Госуслуги”.

Рост социальных пенсий

Социальные пенсии повышаются каждый год 1 апреля. Но в 2022 году, из-за санкций, Правительство РФ приняло решение индексировать размер соцпенсий дважды – на 8,5% и на 10%. В 2023 году размер социальной пенсии вырастет еще на 3,3%. Прибавку получат все нетрудоспособные россияне, в том числе и жители Иркутской области.

Поясним, что к социальным пенсиям в России относятся пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Также социальные пенсии положены детям, родители которых неизвестны.

Индексация проводится без заявлений. Это значит, что получающим соцпенсию не потребуется обращаться в Социальный фонд России для перерасчета. Выплаты индексируются автоматически.

Субботники начнутся в Иркутске

С 1 апреля в Иркутске начнется весенняя уборка. Все желающие могут принять участие и привести в порядок улицы и парки города. После долгой зимы предстоит уборка общественных остановок, обочин, ограждений.

По традиции уборка длится месяц и завершается большим субботником, в котором участвуют городские организации, волонтеры, общественные деятели и все, кто хочет присоединиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить детские выплаты малообеспеченным семьям в Иркутской области в 2023 году (подробности)

Рассказываем, как поступить в Суворовское училище в Иркутске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал