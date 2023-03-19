Лже-консультант «Госуслуг» выманил у супружеской пары из Читы почти 7 млн рублей

Очередной случай мошенничества произошел в Забайкальском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной случай мошенничества произошел в Забайкальском крае. Там на удочку телефонных аферистов попалась доверчивая супружеская пара из Читы. В общей сумме они лишились почти 7 миллионов рублей.

В отделение полиции города Читы обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Мужчине поступил звонок по мессенджеру. Незнакомец представился консультантом портала «Госуслуги» и сообщил, что в профиле читинца происходит попытка смены номера телефона. Забайкалец ответил, что не менял контактов, и тогда мошенникам удалось убедить свою жертву, что его страница якобы взломана и на имя мужчины в нескольких банках пытаются оформить кредит.

Знатно испугавшись, мужчина поверил звонившему и стал выполнять его указания. Сначала он взял в банке, на карту которого получает заработную плату, справку о сумме доходов за последние три месяца. Затем вместе с документом поспешил лично обратиться в банк, чтобы оформить кредит на сумму 250 тысяч рублей. На протяжении трех часов он переводил заемные средства через банкомат на счета, которые мошенники указали ему как «безопасные». После того как деньги были отправлены, аферисты выслали читинцу справку о том, что его кредит погашен.

Через время к разговору подключилась супруга забайкальца. Абонент на другом конце провода сообщил, что, оказывается, на ее имя тоже оформлен кредит, поэтому нужно срочно исчерпать кредитный лимит и сохранить деньги на «безопасных счетах». С помощью мобильного приложения, доверчивая женщина оформила 4 600 000 рублей и перевела их на указанный счет.

Но и на этом аферисты не успокоились. На следующий день они позвонили снова позвонили семье и продолжили обманывать их дальше. Они уговорили женщину проехать в другой банк и оформить еще 1,5 миллиона рублей. Читинка передала их в руки мошенников таким же способом.

- После проведения всех операций забайкальцы позвонили на «горячие линии» банков, в которых оформили займы. Узнав, что задолженности не погашены, они поняли, что стали жертвами кибермошенников. В общей сложности, супружеская пара отдала 6 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе МВД Забайкальского края.

Ранее "КП" - Иркутск рассказывала о пяти громких историях из Иркутской области, как жертвы обдурили аферистов.

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