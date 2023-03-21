Сколько стоит электроэнергия в Иркутске в 2023 году: тарифы, когда повысят Фото: Олег УКЛАДОВ

Оплата счетов за электроэнергию – это тема, которая каждый месяц волнует иркутян. Сколько стоит тариф на электроэнергию в Иркутской области в 2023 году, как узнать, каким тарифом вы пользуетесь, и почему Иркутск окрестили столицей майнинга – расскажет “КП-Иркутск”.

Тариф на электроэнергию в Иркутской области в 2023 году

Цены на электричество в Иркутске и области остаются стабильно низкими. Последний раз тариф увеличивался 1 декабря 2022 года.

- В частности, стоимость 1 киловатта электроэнергии для городского населения составила 1,42 рубля (рост на 12 копеек), для сельского населения - 0,994 рубля (рост на 8,4 копейки), - рассказали в правительстве Приангарья.

За последние два года тариф на электроэнергию в Иркутской области вырос незначительно. Напомним, что в 2021 году цены на электроэнергию для горожан составляли 1,23 рубля.

Как изменится тариф на электроэнергию в Иркутской области в 2023 году

Хорошая новость - в ближайшее время повышения цен на электричество в Иркутской области не предвидится. Традиционной индексации с 1 июля не будет, так как ее выполнили заранее, как раз 1 декабря 2022-го.

Но важно понимать, что тарифы на электричество могут отличаться в зависимости от счетчика. Узнать условия тарифа можно, заглянув в свой договор об энергоснабжении.

Так, 1,42 рубля - это стоимость по одноставочному тарифу. Что это значит?

Простыми словами - ставка фиксированная и не зависит от затраченной мощности. Но тариф также может быть дифференцирован по времени суток: днем один кВт в час стоит 1,633 руб., а ночью его стоимость – 0,945 руб. Кроме того, стоимость на электричество может делиться по трем зонам суток. Проще говоря – если в обед вы платите за свет 1,846 руб., то вечером – 1,420, а ночью – 0,945.

Серые майнеры пользуются дешевым тарифом на электроэнергию в Иркутской области

Неудивительно, что благодаря таким ценам Иркутская область стала столицей майнинга в России. Однако добытчики криптовалюты потребляют электричество в промышленных масштабах, при этом используя не коммерческий тариф, а предназначенный для коммунально-бытовых нужд. Отсюда - перегрузка сетей, иногда из-за этого даже случаются пожары.

Активная борьба с серыми майнерами не прекращается несколько лет. Так, недавно “Иркутскэнергосбыт” через суд обязал добытчиков криптовалюты возместить ущерб в 400 тысяч рублей за использование электричества в огромных масштабах - ведь одна ферма может потреблять столько же света, как многоквартирный дом или даже поселок.