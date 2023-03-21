Драка довела до больницы. Школьник в Улан-Удэ серьезно пострадал после потасовки с одноклассниками

На ситуацию уже отреагировала детский омбудсмен Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несколько дней назад в одно из отделений полиции Улан-Удэ поступило сообщение из больницы – к ним обратился школьник с травмами. А чуть позже на пороге дежурной части появился отец мальчика. Он сообщил, что его сын пострадал в ходе драки между подростками.

Конфликт у школьников произошел 16 марта в одной из школ города. Что стало его причиной – пока неизвестно. Возможно, потасовка так бы и могла остаться лишь детской шалость. Но есть одно «но». По информации местных СМИ и пабликов, пострадавший может навсегда остаться инвалидом из-за полученных травм.

На момент публикации материала, корреспонденту «КП» - Иркутск не удалось связаться с директором школы. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии, надзорный орган уже начал проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики, администрации образовательного учреждения по исполнению законодательства в сфере организации учебного процесса, - говорится в сообщении ведомства.

О втором скандальном инциденте, произошедшим в столице Бурятии, «КП» - Иркутск рассказывала ранее. В социальных сетях появился видеоролик, на котором дети толпой швыряют одного ребенка на землю и пинают его ногами.

На обе ситуации уже отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. Детский омбудсмен сообщила, что подключилась к выяснению обстоятельств потасовок.

- В ходе проверки совместно с Комитетом образования Улан-Удэ будет дана оценка работе школ и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике насилия в детских коллективах, - рассказала детский омбудсмен Наталья Ганькина. - В настоящее время по инцидентам работают и инспектора по делам несовершеннолетних.

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