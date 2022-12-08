"Давай, Колёк!": Полицейский спас рыбака, который выпал из лодки и час тонул в ледяной воде. Фото: скрин видео МВД России.

- Давай, Колёк! Багром толкайся! - взволнованно кричат с берега "экипажу" лодки, выплывшей на реку Обь в городе Колпашево, что в Томской области. На борту - полицейский Николай Терентьев и сотрудник порта. Они спешат к перевернувшейся посреди реки резиновой лодке. Под ней, крепко уцепившись за края, из последних сил держится на плаву рыбак… В ледяной воде он провел целый час!

Кто заметил мужчину и сообщил в полицию - история умалчивает. Но повезло, что это все-таки случилось, иначе быть беде. Выплыть самостоятельно рыбак не смог бы: на улице в эти дни морозно, около -18 градусов, и Обь уже покрылась тонким льдом. Спасители разбили лед лодкой и добрались до тонущего. Вытянули его из воды и скорее рванули к берегу, где ждали остальные полицейские - Александр Гонцов, Николай Ефремов и Сергей Дубровский. Они уже вызвали скорую помощь. Однако время терять было нельзя - все-таки мужчина сильно замерз.

- Когда спасенный оказался на берегу, полицейские решили не ждать прибытия медиков и на служебной машине оперативно доставили его в больницу, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поступок, конечно, не останется незамеченным. Сотрудников транспортной полиции наградят за спасение рыбака. Благодарность получит и работник порта.

Николай Терентьев - крайний справа. Фото: скрин видео МВД России.

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