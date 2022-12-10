Влюбилась в учителя: сибирячка увлеклась скайраннигом и получила предложение руки и сердца на пике Любви в Аршане

Спортсмены набрали наибольшее количество призовых баллов по итогам соревнований. Фото: из личного архива героя публикации

Иркутские спортсмены Виталий Чернов и Ирина Морозова признаны лучшими скайраннерами России. Спортсмены набрали наибольшее количество призовых баллов по итогам соревнований, которые проводились в течение года. Большую часть очков в копилку Виталия Чернова принесло «серебро», полученное на зимнем чемпионате мира по скайраннингу, который проходил в горах Испании.

- Я уже второй год подряд становлюсь лучшим скайраннером России, - рассказывает Виталий Чернов. – А вот Ирина Морозова, моя ученица, удостоена этого звания впервые. Поэтому я рад этому событию вдвойне. Как спортсмен и как тренер! Приятно видеть результат нашей работы!

Фото: из личного архива героя публикации

Как рассказывает Виталий Чернов, Ирина пришла на занятия скайраннигом около четырех лет назад. Женщина любит активный отдых на природе, поэтому решила попробовать себя в этом относительно новом виде спорта. Но со временем азарт только нарастал. Пришли первые победы и достижения. Теперь иркутянка уверенно входит в топ трех победителей каждого старта соревнований. А еще благодаря скайраннингу, сибирячка встретила свою любовь. Искра между Ириной и Виталием вспыхнула во время тренировок.

- Мы вместе уже два года, - рассказывает Виталий. – И, порой, бывает сложно совмещать спортивную деятельность и личные отношения. Иногда на тренировках приходится настаивать на том, что я тренер. Мол, слушайся меня. Ирине сложно это принять. А уже после тренировок, она может настоять в каких-то вопросах.

В конце декабря спортсменов ждет еще одно важное событие. Пара официально зарегистрирует свой брак. Виталий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо в ее день рождения, 28 октября. Место для этого мужчина выбрал не случайное.

В конце декабря спортсменов ждет еще одно важное событие - пара официально зарегистрирует свой брак. Фото: из личного архива героя публикации

- Это было на Пике Любви, на Аршане, - рассказывает Виталий. – Просто эта гора настолько домашняя и родная для нас. Мы очень часто совершаем на нее забеги, знаем там буквально каждый камешек. Очень любим ее. И само название говорит за себя - Пик Любви! Мы забежали на гору, я встал на колено и задал самый важный вопрос. Ирина ответила согласием. Я очень переживал, что мы будем там не одни, поэтому специально запланировал восхождение на пик как можно раньше. В итоге все получилось идеально! Мы смогли насладиться моментом и прекрасными видами!

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