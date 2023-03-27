«Почувствовала что-то неладное, когда он не позвонил 8 марта»: обеспокоенная мать просит помочь в поисках пропавшего сына

Василий Кутепов не выходит на связь с 1 марта. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчину на этом фото зовут Василий Александрович Кутепов. Он родился и вырос в Иркутске, а в 2019 году переехал в Екатеринбург, где устроился экскаваторщиков в строительную компанию. С 1 марта 2023 года 39-летний мужчина перестал выходить на связь. По словам родственников сибиряка, на него это не похоже. Раньше он всегда поддерживал общение и неизменно звонил домой 1-2 раза в неделю. Окончательно забила тревогу пожилая мать после того, как не дождалась от сына поздравлений с 8-м марта. Раньше подобного никогда не случалось. Женщина боится, что с Василием что-то могло произойти, поэтому она обратилась в полицию.

В настоящее время в поисках без вести пропавшего мужчины помогают волонтеры «ЛизаАлерт», чьи отряды находятся по всей стране.

- Мы оклеили ориентировками район предположительного проживания Василия Кутепова в Екатеринбурге, так как семья не знает точного адреса, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» добровольцы. – Также обзвонили больницы – ни в одну он не поступал.

Вместе с тем, один из опрошенных дальнобойщиков рассказал, что похожий на исчезнувшего сибиряка человек голосовал на трассе «Екатеринбург-Тюмень». Якобы мужчине было необходимо добраться до Иркутска. Однако информация ничем не подтверждена.

Волонтеры "ЛизаАлерт" просят неравнодушных людей распространить ориентировку.

Жителей Иркутской области и других регионов просят не оставаться равнодушными. Среди отличительных примет Василия: рост 178 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Телосложение мужчины описывают как нормальное. В какую одежду он может быть одет – не известно.

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