Лишил жизни одним ударом: водитель автобуса из Иркутска проведет 5 лет в колонии за убийство пассажира

Громкий инцидент произошел в октябре прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пять лет в колонии строгого режима проведет водитель иркутского автобуса за смерть пассажира.

Громкий инцидент произошел в октябре прошлого года. Пассажир, вошедший в подъехавший автобус, посчитал, что его водитель находится в нетрезвом состоянии. Оскорбив мужчину, он покинул салон транспортного средства. В ответ на это шофер догнал своего обидчика и ударил его рукой по голове. Пассажир держал в руках сумки, поэтому не смог защититься от нападения. Он упал и ударился затылком об асфальт. Через два часа мужчина умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы с развившимися осложнениями.

- Во время расследования дела и на суде водитель утверждал, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровья потерпевшего у него не было. Действовал он неосторожно. При этом указывал, что удар он нанес не в голову, а оттолкнул локтем правой руки потерпевшего в плечо, и тот упал на асфальт, - рассказали в Кировском районном суде Иркутска.

Однако суд решил, что показания подсудимого не достоверны. Его признали виновным в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и назначили наказание – 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сторона защиты не согласилась с таким решением. Мужчина обратился с апелляционной жалобой в вышестоящий суд. Судебная коллегия оставила приговор без изменений.

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