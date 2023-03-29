Получил переломы ног: 14-летний подросток выпал из окна второго этажа школы в Чите

В Чите подросток выпал из окна школы и получил серьезные травмы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чите подросток выпал из окна школы и получил серьезные травмы.

Все произошло во вторник, 28 марта. По предварительной информации, 14-летний школьник выпал из окна кабинета, который расположен на втором этаже здания. В результате подросток получил переломы ног. Его госпитализировали.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СК Забайкальского края.

Следователи осмотрели место происшествия, пообщались с преподавателями и руководством школы, а также опросят самого пострадавшего, его родителей и одноклассников. К проверке также подключилась и прокуратура Читы. Представители надзорного ведомства оценят соблюдение требований безопасности образовательного процесса.

Что именно произошло в тот момент в кабинете школы? Корреспонденты «КП-Иркутск» попытались связаться с руководством учреждения, но там комментировать ситуацию отказались.

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