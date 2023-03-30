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Происшествия30 марта 2023 5:14

Сибиряку светит реальный срок за то, что он выдавал себя за старшего брата

Житель Саянска притворился своим братом и оформил кредиты на полмиллиона рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Сибиряку светит реальный срок за, что он выдавал себя за старшего брата

Сибиряку светит реальный срок за, что он выдавал себя за старшего брата

Фото: Даниил ОПАРИН

В Приангарье сотрудники уголовного розыска раскрыли необычное преступление. По обе стороны конфликта оказались…родные братья. Летом прошло года в дежурную часть города Саянска обратился старший из них. Мужчина рассказал, что в личном онлайн-кабинете без его ведома были изменены данные паспорта. Позже выяснились еще более любопытные подробности…на сибиряке висел долг в полмиллиона рублей. При этом сам он кредиты не брал.

Оперативники начали расследование и вскоре установили подозреваемого. Им оказался близкий родственник потерпевшего – безработный, но весьма находчивый. Он прекрасно знал, что, как две капли воды, похож на своего брата и решил «подзаработать» на этом. Аферист обратился в УФМС, чтобы восстановить якобы утерянный паспорт. Там обман не заподозрили и выдали новый документ. После успешно провернутой схемы жулик на протяжении двух месяцев обходил офисы микрозаймов.

- Таким образом он оформил на родственника займы и кредиты от 5 тысяч до 130 тысяч рублей, которые возвращать не намеревался, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате восьми банкам и микрокредитным организациям причинен ущерб на общую сумму более полумиллиона.

Деньги 41-летний сибиряк потратил на себя и свои нужды. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Прокуратура Саянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.

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