Сибиряку светит реальный срок за то, что он выдавал себя за старшего брата

Сибиряку светит реальный срок за, что он выдавал себя за старшего брата Фото: Даниил ОПАРИН

В Приангарье сотрудники уголовного розыска раскрыли необычное преступление. По обе стороны конфликта оказались…родные братья. Летом прошло года в дежурную часть города Саянска обратился старший из них. Мужчина рассказал, что в личном онлайн-кабинете без его ведома были изменены данные паспорта. Позже выяснились еще более любопытные подробности…на сибиряке висел долг в полмиллиона рублей. При этом сам он кредиты не брал.

Оперативники начали расследование и вскоре установили подозреваемого. Им оказался близкий родственник потерпевшего – безработный, но весьма находчивый. Он прекрасно знал, что, как две капли воды, похож на своего брата и решил «подзаработать» на этом. Аферист обратился в УФМС, чтобы восстановить якобы утерянный паспорт. Там обман не заподозрили и выдали новый документ. После успешно провернутой схемы жулик на протяжении двух месяцев обходил офисы микрозаймов.

- Таким образом он оформил на родственника займы и кредиты от 5 тысяч до 130 тысяч рублей, которые возвращать не намеревался, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате восьми банкам и микрокредитным организациям причинен ущерб на общую сумму более полумиллиона.

Деньги 41-летний сибиряк потратил на себя и свои нужды. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Прокуратура Саянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.

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