Смартфон горячий и быстро разряжается: неочевидные признаки, что в вашем гаджете поселился “шпион”

Скачивая приложения через сторонние ссылки, вы можете "заразить" телефон вирусами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аферисты научились выманивать личные данные у жертв, даже не вступая с ними в диалог. Иногда, сами того не понимая, увы, мы им в этом помогаем сами. Например, случайно скачав вредоносное приложение на телефон. Как распознать, что в смартфоне уже завелся “шпион”, “КП-Иркутск” рассказал учитель информатики с 14-летним стажем Максим Лавлинский.
Скачивая приложения через сторонние ссылки, вы можете “подселить” в свой телефон вирусы и вредоносные программы.
- С виду приложение выглядит абсолютно обычным и выполняет заявленные функции, ведь главная цель аферистов - сделать все тайно и не вызывать подозрений, - рассказывает Максим Лавлинский.
Более того, некоторые приложения могут установиться на устройство без вашего ведома. Специалисты советуют загружать приложения только из официальных магазинов: AppStore, Google Play Market, Yandex Store, Windows Store, Samsung Galaxy Apps и Amazon Appstore. На этих площадках идет контроль за качеством, чтобы пользователи не получили вместе с новым приложением вирус.
Есть несколько “симптомов” того, что в вашем телефоне уже живет вредоносное приложение или вирус.
Так, устройство сильно нагревается, даже если вы его не используете. Зарядка садится гораздо быстрее, чем обычно. При работе гаджет сильно зависает, а на дисплее может неожиданно появляться реклама или странные уведомления.
Вредоносные приложения иногда выдают себя тем, что после их установки резко возрастают расходы на связь и количество затраченного трафика. Если в вашем телефоне “хозяйничают” мошенники, то он может автоматически подключаться к сети Wi-Fi и включать передачу данных.
Как этого избежать? Как минимум, позаботьтесь о том, чтобы на телефоне был установлен антивирус и операционная система последней версии. О других секретах безопасности в сети мы рассказали здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Услышав по телефону это, бросайте трубку: как мошенники одним звонком выманивают миллионы (подробности)
Семейная драма: сибирячка подарила внучке единственную квартиру, а та продала ее и едва не оставила бабушку на улице (подробности)
Тысячу водителей Иркутска привлекли к ответственности за неуплату штрафов в 2023 году (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал