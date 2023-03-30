Смартфон горячий и быстро разряжается: неочевидные признаки, что в вашем гаджете поселился “шпион”

Скачивая приложения через сторонние ссылки, вы можете "заразить" телефон вирусами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аферисты научились выманивать личные данные у жертв, даже не вступая с ними в диалог. Иногда, сами того не понимая, увы, мы им в этом помогаем сами. Например, случайно скачав вредоносное приложение на телефон. Как распознать, что в смартфоне уже завелся “шпион”, “КП-Иркутск” рассказал учитель информатики с 14-летним стажем Максим Лавлинский.

Откуда в телефоне берутся незваные гости

Скачивая приложения через сторонние ссылки, вы можете “подселить” в свой телефон вирусы и вредоносные программы.

- С виду приложение выглядит абсолютно обычным и выполняет заявленные функции, ведь главная цель аферистов - сделать все тайно и не вызывать подозрений, - рассказывает Максим Лавлинский.

Более того, некоторые приложения могут установиться на устройство без вашего ведома. Специалисты советуют загружать приложения только из официальных магазинов: AppStore, Google Play Market, Yandex Store, Windows Store, Samsung Galaxy Apps и Amazon Appstore. На этих площадках идет контроль за качеством, чтобы пользователи не получили вместе с новым приложением вирус.

Как понять, что в телефоне вирус

Есть несколько “симптомов” того, что в вашем телефоне уже живет вредоносное приложение или вирус.

Так, устройство сильно нагревается, даже если вы его не используете. Зарядка садится гораздо быстрее, чем обычно. При работе гаджет сильно зависает, а на дисплее может неожиданно появляться реклама или странные уведомления.

Вредоносные приложения иногда выдают себя тем, что после их установки резко возрастают расходы на связь и количество затраченного трафика. Если в вашем телефоне “хозяйничают” мошенники, то он может автоматически подключаться к сети Wi-Fi и включать передачу данных.

Как этого избежать? Как минимум, позаботьтесь о том, чтобы на телефоне был установлен антивирус и операционная система последней версии. О других секретах безопасности в сети мы рассказали здесь.

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