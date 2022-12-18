Новогодние подарки 2022-2023 в Иркутске: где купить и что подарить

А вы приготовили новогодние подарки? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 31 декабря осталось всего ничего, а вы по-прежнему гадаете, что хотят в подарок ваши любимые, родные и близкие, или размышляете чем бы их удивить? Расскажем вам, какие новогодние подарки 2022-2023 в Иркутске мечтают получить горожане. Узнали, что хотят увидеть «под елочкой» мужчины, женщины и дети. В опросе, проведенном аналитиками Авито, участвовали десять тысяч человек.

Новогодние подарки 2022-2023 в Иркутске: о чем мечтают женщины и мужчины

Среди сибирячек и сибиряков предпочтения разделились так: 26% жаждут гаджеты, такой же процент опрошенных не отказались бы от косметики или парфюмерии. Новый браслет, кольцо или брошь (либо другое украшение) будут рады получить в подарок 23% респондентов.

Стоит отметить, что предпочтения иркутян и жителей СФО не очень отличаются в целом, от желаний всех россиян. Так большинство россиянок хотят в подарок косметику или парфюмерию. Чуть меньшее число – украшения. 28% предпочли бы получить сертификат, чтобы самим выбрать то, что им нужно. Поровну – по 23% - предпочтения женщин разделились между смартфонами и сладостями. Еще 22% мечтают об отдыхе в отеле или посещении спа-центра. В списке желаемых вещей дам также оказались техника, одежда, обувь, часы или сумка. Небольшое число – 7% - были бы не против оплаченного онлайн-курса или сеансов с психологом.

А что же мужчины? У них лидируют смартфона – 30% и инструменты – 28%. Двадцать процентов представителей сильной половины человечества не против какой-либо техники, например, электробритвы. Кто-то не прочь получить горячительные напитки, кто-то обувь или одежду. 14% от общего числа отвечавших хотят спорттовары или игровую консоль. 13 и 12% проголосовали за часы и сладости. Что интересно, 4% мужчин также не против походить к психологу.

Среди наиболее амбициозных подарков значатся автомобиль, также кто-то мечтает о предложении руки и сердца в эту новогоднюю ночь.

Новогодние подарки 2022-2023 в Иркутске: что купили родители детям

Подарки ребятишкам родители всегда готовят заранее, ведь примерно за месяц все дети начинают писать письма Деду Морозу, в которых сообщают, что вели себя хорошо, слушались родителей и делятся своими мечтами. Поэтому в этом опросе родители рассказывали, что уже купили своим чадам.

Так, маленьким иркутянам – до 3 лет – приготовили различные развивашки и мягкие игрушки. Дети 4-7 лет найдут под елкой развивающие игры. Ученикам начальных школ – от 8 до 12 лет – родители прикупили наборы для творчества. Подросткам 13-15 лет 34 % мамы и папы подарят наушники, 21% купит смартфоны, а еще 11% - USB-колонку. Ребята постарше (16-17 лет) также получат наушники и телефоны, планшеты и колонки. Всем цветам жизни еще подарят и сладости, несмотря на то, сколько им лет.

Среди неожиданных мечтаний детей оказались микроскоп, прописи для китайского, абонемент в конный клуб, световой меч джедая и собака.

- Один из родителей подростка ответил, что купит билет на самолет его девушке, чтобы она прилетела к ним на Новый Год, - поделились аналитики редким ответом.

Новогодние подарки 2022-2023 в Иркутске: любят ли сибиряки сюрпризы

Жители Иркутска и СФО в большинстве своем предпочитают получать неожиданные подарки. Сюрпризы предпочитают 61% респондентов. Кстати, большое число – 55% - также любят сами выбирать подарки, чтобы презент стал внезапным.

Лишь 17% спрашивают у близких, что им нужно на Новый год. Кстати, почти такое же число – 16% - предпочитают сами заранее говорить о своих нуждах, еще 15 % как бы невзначай намекают родным о своих желаниях.

- Еще 16% участников опроса ответили, что всегда сами знают, какой праздничный подарок хочет увидеть одариваемый, - отмечают аналитики. - Самыми внимательными оказались 12% участников опроса: они записывают желания друзей и близких в течение всего года. Чуть меньше - 10% - смотрят рекламу и ориентируются по советам в интернете. А вот 7% опрошенных заявили, что вообще не любят подарки.

Иркутяне заказывают подарки в пункты выдачи, на дом, но и не прочь пройтись по магазинам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние подарки 2022-2023 в Иркутске: сколько готовы потратить жители Иркутск и СФО

Иркутяне и в целом жители Сибирского федерального округа готовы потратить на новогодние подарки в среднем от 5000 до 10 000 рублей. Так ответили 26% опрошенных. Такое же число сибиряков потратят на презенты от трех тысяч до пяти тысяч целковых. Не малое число – 19 % готовы раскошелиться лишь на одну – три тысячи рублей. Но есть и такие, кто готовят под елку дорогие подарки – на них они потратят от 10 до 50 тысяч деревянных. Таковых десятая часть. В тысячу рублей планируют уложиться 6% от общего числа участвовавших в опросе.

Стоит отметить, что в этом году у сибиряков популярностью пользуются, как офлайн, так и онлайн покупки. Пройтись по магазинам любят 34% респондентов, заказать все по сети – в пункты выдачи - предпочитают 25% опрошенных. Еще 6% также пользуются доставками товаров на дом.

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