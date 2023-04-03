«Есть режимы, на которых двигателю просто опасно работать»: эксперт прокомментировал инцидент с самолетом АН-26 в Иркутске

Эксперты и правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах авиаинцидента. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эксперты и правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах авиаинцидента, который произошел в аэропорту Иркутска утром, 2 апреля. Самолет АН-26 должен был следовать рейсом «Иркутск-Бодайбо». Однако, по предварительным данным, при движении воздушного судна на предварительный старт произошло самовыключение правого двигателя при его прогреве. Командир самолета принял решение о возвращении на стоянку.

- На борту находилось 34 пассажира, в том числе 1 несовершеннолетний, и 6 членов экипажа, которые на резервном воздушном судне благополучно доставлены в аэропорт г. Бодайбо. Задержка вылета рейса составила 1 час 34 минуты, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Что такое самовыключение двигателя и насколько это опасно? За этими вопросами мы обратились к эксперту.

- Есть режимы, на которых двигателю просто опасно работать. Например, резкое возрастание температуры в камере сгорания перед газовой турбиной. И если имеются ограничители температуры, то имеются клапаны отсечки топлива, которые прекращают подачу топлива. Но судя по видеоролику, который заснял один из пассажиров рейса, в ситуации с АН-26, вероятнее всего, самовыключение двигателя произошло из-за неисправности его электрооборудования (короткое замыкание, отказ свечей зажигания), комментирует генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александр Барсуков.

Как поясняет Александр Барсуков, самовыключение двигателя у самолетов – причина довольно редкая. Намного чаще летчики встречаются с проблемой «зависания» оборотов. Самовыключение может возникнуть у авиалайнеров разных моделей, будь то АН или Airbus. Насколько опасна такая ситуация?

- Длина взлетно-посадочной полосы разбита на характерные участки. Есть такая скорость V1, когда командир, даже не взирая на то, что нет скорости, обязан взлетать. Почему? Потому что вот эта скорость – и есть предел разбега самолета. Выключать двигатели нельзя, иначе самолет выкатится за пределы ВПП. Вот это есть скорость V1, как предел для разбега, – поясняет Александр Барсуков. – Если же тяга падает, а расстояние небольшое, то экстренное торможение тоже не остановит самолет. И как правило, на этих режимах он может выкатиться. Судя по звукам двигателя, данный АН-26 находился в начале разбега. Летчики рулили, затем нажали по газам, искры и посыпались. Наверное, у них был запас, поэтому они вовремя затормозили, в пределах скорости принятия решения. Это именно тот самый момент, когда командир должен понять: взлетать ему или не взлетать.

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