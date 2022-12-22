Житель Бурятии откусил палец своей знакомой, когда пришел к ней в гости

42-летняя хозяйка дома попыталась разнять дерущихся, но в результате пострадала сама. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летний житель Тункинского района Бурятии пришел в гости к своим знакомым – мужчине и женщине. Супруги предложили гостю сесть за стол, достали алкогольные напитки. Неожиданно мирные посиделки переросли в словесную перепалку, а еще через некоторое время мужчины и вовсе полезли друг с другом в драку. Тогда 42-летняя хозяйка дома попыталась разнять дерущихся, но в результате пострадала сама. Женщина лишилась фаланги пальца кисти – гость попросту откусил ее.

Пострадавшей тут же вызвали скорую помощь. Медики в свою очередь передали сообщение сотрудникам полиции, которые выехали на указанный адрес и задержали подозреваемого.

- Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина злоупотребляет спиртным. Подрабатывает случайными заработками. Свою вину он признал, - рассказали в МВД по Республике Бурятия.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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