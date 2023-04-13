Пасхальный стол в Иркутске подорожал: рассказываем, сколько стоит приготовить кулич Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится Пасха. Православные верующие в этот день обычно накрывают стол, красят яйца, кушают куличи и творожную пасху. В этом году отметить праздник будет дороже, чем в прошлом. Так, кулич на всю семью, испеченный дома, обойдется в 213 рублей, а пасха - в 392 рубля. Как рассказали в Иркутскстате, прибавили в цене многие продукты, необходимые для приготовления этих блюд.

Фото: Иркутскстат.

- В марте 2023 года по сравнению с мартом прошлого года в наибольшей степени повысились цены на сухофрукты (на 20,2%) и соль (на 19%). Подорожали молоко (на 8%), масло сливочное (на 7,8%), творог (на 5,6%), яйца куриные (на 4,6%), мука (на 2,9%) и сметана (на 2,6%), - перечислили в Иркутскстате.

Но кое-что и подешевело, так что хоть немного, но сэкономить удастся. По данным статистики, сбавил в цене сахар - на 15,3%, а еще подсолнечное масло - на 5,3%. Кроме того, к пасхальному столу по традиции иногда подается и красное вино - его стоимость поднялась на 3%, до 768,8 рубля.

Фото: Иркутскстат.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, как отметить Пасху в нашем городе, куда сходить, а также напомнила про традиции празднования.