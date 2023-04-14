«Храним под сердцем детские письма»: мобилизованный депутат из Ангарска Денис Ягодзинский рассказал о службе в зоне СВО

Сибиряк вернулся из зоны спецоперации в двухнедельный отпуск. Фото: из личного архива героя публикации

- Эти полгода, что я был на СВО, прошли довольно быстро. Хотя в различные периоды время воспринималось по-разному…

Сейчас каждый день Дениса Ягодзинского, депутата Ангарской городской Думы, расписан буквально по часам. Встречи со школьниками, родными сослуживцев, горожанами, и, конечно, время с семьей. Мужчина вернулся из зоны спецоперации в двухнедельный отпуск.

Повестку в рамках частичной мобилизации 45-летний депутат Ангарского городского округа получил в конце сентября прошлого года. Еще в 90-х годах он проходил службу в воздушно-десантных войсках России.

Взвод стал второй семьей

- Многие спрашивают меня: «Зачем пошел?». Мол, была же возможность получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, воспользовался бы мандатом, да и все, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск Денис Ягодзинский. – А я отвечаю, что очень сильно люблю свою семью и хочу, чтобы у моих детей было мирное небо над головой. Чтобы они не видели факельное шествие неонацистов, а наши дороги и города не превратились в руины от минометных обстрелов!

Еще в 90-х годах Денис Ягодзинский проходил службу в воздушно-десантных войсках России. Фото: Виктория Кудаева

Ангарчанин проходит службу в Луганской народной республике. Денис Васильевич рассказывает, что солдатская жизнь довольно непроста. Но мобилизованные справляются: совместными усилиями копают окопы, строят блиндажи, налаживают сообщение между подразделениями, выезжают на боевые дежурства, обустраивают быт. Справляться с тяжестями помогает поддержка с малой родины.

- Те письма, которые писали школьники, рисунки от детей, они очень сильно греют душу, - признается Денис Ягодзинский. – Бойцы их все читают и смотрят. Но бывает так, что какое-нибудь письмо или рисунок кому-нибудь нравится особенно. И боец может положить его во внутренний карман, под сердце. И это как дополнительный ангел-хранитель для него. В трудную минуту солдат может достать его, перечитать, и это помогает ему не сломаться!

Земляки на спецоперации стараются держаться друг за друга. Проводя вместе 24 часа в сутки, семь дней в неделю, каждый взвод или отделение становится второй семьей.

- Можно сказать, что едим из одной тарелки и спим на одних нарах. Когда мест не хватает, переворачиваемся по одной команде, можно сказать, - смеется Денис Ягодзинский. – И это настолько сближает! В тех условиях, каждый из нас должен быть уверен в своих сослуживцах. Если у одного закончились патроны, пока он перезаряжает оружие, его прикрывают напарники. Они же и помогут донести раненых до места эвакуации. А еще я понял, что в окопах нет атеистов. Носишь ты крестик или нет, молишься ли в церкви или нет. В окопах все только на Бога и надеются…

«Там каждый солдат представляет Россию»

Между выполнением боевых задач российские военнослужащие всячески стараются облегчить жизнь жителей присоединенных регионов. Мобилизованные не исключение. Бойцы из взвода ангарчанина нередко помогают местным то дров наколоть, то починить колонку с водой.

- Пункт нашей дислокации сейчас временно расположен возле одной из деревень, куда мы ходим в магазин за продуктами. Встречаем местных людей. Они нас благодарят, - рассказывает Денис Ягодзинский. – Однажды встретили женщину с девчушкой лет пяти. Малышка к нам подбегает, за руки хватает, здоровается. Мы спрашиваем: «Почему руки такие ледяные?». А она говорит, мне не холодно. Дошли до магазина, купили ей варежки… Там каждый солдат представляет Россию. Это большая ответственность!

Сибиряк находится в отпуске уже несколько дней. Мужчина признается, что вернуться к привычному укладу жизни после столь длительного отсутствия ему довольно тяжело.

Даже находясь на отдыхе, каждый день Дениса Ягодзинского наполнен встречами и решением насущных вопросов. Фото: из личного архива героя публикации

- Мы полгода были в информационном вакууме. Радио, конечно, слушали, но о гаджетах даже и не помышляли. И столько дома накопилось новостей, столько проектов! Многое поменялось, - рассказывает Денис Ягодзинский. – Я уже и банковской картой то отвык пользоваться, все наличкой расплачивались. За руль сажусь неуверенно. Все-таки столько времени не управлял автомобилем! Постепенно привыкаю.

Даже находясь на отдыхе, каждый день Дениса Ягодзинского наполнен встречами и решением насущных вопросов. Депутату звонят коллеги из окружной Думы, представители различных организаций, творческих коллективов, волонтеры, сотрудники школ. Каждый хочет пригласить бойца на встречу, чтобы он рассказал о том, как сейчас обстоят дела на СВО, поделился собственным опытом и дал ответы на волнующие людей вопросы.

- Также встречаюсь с родными сослуживцев, передаю от них письма, цветы, подарки для детей. Я ощущаю большой интерес со стороны земляков. Мне звонят совершенно незнакомые люди, матери, жены, интересуются новостями о своих близких, хотят отправить помощь, - рассказывает Денис Васильевич. – Я не первый созыв работаю депутатом Думы. Но никогда не получал такой поддержки! Люди, с которыми мы постоянно спорили и имели разную политическую позицию, говорят, что молились за меня и радуются, что я пришел домой. И я стараюсь ответить на ту доброту, которую чувствую от них!

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