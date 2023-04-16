Военная техника и участники Парада Победы 2023 года в Иркутске: лучшие места для обзора и порядок движения

Каждый год торжество на площади сопровождают оркестр и парад боевой техники. Фото: Татьяна КОЛЯДИНА

До празднования 78-й годовщины со Дня Победы осталось меньше месяца. Большинство из нас знает о событиях Великой Отечественной из учебников истории или рассказов бабушек и дедушек, и эта память будет жить вечно. В нашем городе, как и по всей стране, праздник отмечают с размахом. Каждый в этот день вновь испытает гордость, глядя на военную технику и участников Парада Победы 2023 года в Иркутске.

Военная техника и участники Парада Победы 2023 года в Иркутске: лучшие места для обзора

Военная техника и участники Парада Победы 2023 года в Иркутске - главный гвоздь торжественной части праздника. Каждый год торжественный марш в честь Дня Победы проходит на площади графа Сперанского.

Традиционно в числе участников парада - представители вооруженных сил и правопорядка. Так, в предыдущие годы на параде чеканили шаг воспитанники Иркутского кадетского корпуса имени кавалера ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова, Восточно-Сибирский институт МВД России, курсанты военных учебных центров ИРНИТУ и Иркутского госуниверситета и парадный расчет «ЮНАРМИИ».

Среди опытных представителей закона и порядка в Параде Победы участвовали представители Гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии, сотрудники региональных УФСПП, ГУФСИН, Иркутской таможни, а также Иркутское казачье войско.

Каждый год торжество на площади сопровождают оркестр и парад боевой техники, в том числе и машины полка ракет стратегического назначения. Полный список военной техники, которая появится на площади Сперанского в День Победы в 2023 году, будет известен позже.

Разумеется, лучшим местом для обзора будет площадь графа Сперанского - чтобы увидеть это зрелище вживую, люди приезжают из отдаленных районов Иркутска и всей области. Для удобного наблюдения на площади установят трибуны, которые рассчитаны примерно на 600 человек.

Военная техника и участники Парада Победы 2023 года в Иркутске: порядок движения

Подготовка ко Дню Победы идет полным ходом, ведь до праздника осталось меньше месяца. В каком порядке пройдет Парад Победы 2023 года в Иркутске?

Итак, празднование Дня Победы начинается у мемориала Вечный огонь, где горожане отдают дань уважения воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Там же проходит торжественный митинг, который начнется в 10.00.

Что дальше по плану? В 11.00 на площади графа Сперанского начнутся показательные выступления: торжественное прохождение подразделений, техники Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. Если вы хотите увидеть все своими глазами, то приходите пораньше, чтобы занять самые удобные места для обзора, в первых рядах. Можно полюбоваться Парадом Победы и из дома - обычно его транслируют в прямых эфирах на местных телеканалах. А еще можно понаблюдать за выступлениями заранее, во время генеральных репетиций.

Пока это вся информация о том, как пройдет по городу военная техника и участники парада Победы 2022 года в Иркутске 9 мая. Добавим, что иркутян ждет множество праздничных концертов, спектаклей, акций, а также праздничный салют.

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