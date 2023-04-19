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Происшествия19 апреля 2023 4:53

Сибиряк лишился больше 10 миллионов рублей после одного телефонного звонка

В Братске пенсионер перевел телефонным мошенникам больше 10 млн рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Сибиряк лишился больше 10 миллионов рублей после одного телефонного звонка

Сибиряк лишился больше 10 миллионов рублей после одного телефонного звонка

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Ваши деньги пытаются похитить», - так начался телефонный разговор 61-летнего жителя Братска с незнакомцем, представившимся сотрудником банка. Как оказалось позже, все его слова были лишь ложью. Он уверил доверчивого сибиряка в том, что прямо сейчас преступники оформляют на его имя кредит. Чтобы им помешать, лжеспециалист «отдела безопасности» посоветовал пенсионеру опередить аферистов, взять займ на такую же сумму и перевести средства на так называемый «безопасный счет». Мужчина выполнил все рекомендации и перевел баснословную сумму…больше 10 миллионов рублей! Однако после этого связь с аферистами сразу оборвалась. Только тогда он понял, что стал очередной жертвой обмана и обратился в полицию.

- Под данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей Иркутской области настоятельно просят не называть персональные данные или данные банковской карты по просьбе незнакомцев, кем бы те не представились. Это мошенники! В таком случае необходимо немедленно остановить разговор.

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