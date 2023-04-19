Сибиряк лишился больше 10 миллионов рублей после одного телефонного звонка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Ваши деньги пытаются похитить», - так начался телефонный разговор 61-летнего жителя Братска с незнакомцем, представившимся сотрудником банка. Как оказалось позже, все его слова были лишь ложью. Он уверил доверчивого сибиряка в том, что прямо сейчас преступники оформляют на его имя кредит. Чтобы им помешать, лжеспециалист «отдела безопасности» посоветовал пенсионеру опередить аферистов, взять займ на такую же сумму и перевести средства на так называемый «безопасный счет». Мужчина выполнил все рекомендации и перевел баснословную сумму…больше 10 миллионов рублей! Однако после этого связь с аферистами сразу оборвалась. Только тогда он понял, что стал очередной жертвой обмана и обратился в полицию.

- Под данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей Иркутской области настоятельно просят не называть персональные данные или данные банковской карты по просьбе незнакомцев, кем бы те не представились. Это мошенники! В таком случае необходимо немедленно остановить разговор.

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