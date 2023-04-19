В Чите введут режим повышенной готовности из-за бездомных собак: что это значит Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 апреля - бездомные собаки погрызли 7-летнего мальчишку в Иркутске. 16 апреля - свора насмерть растерзала 8-летнего ребенка в Оренбурге. 17 апреля - СК начал проверку по информации, что уличные псы покусали ребенка в Забайкалье. Череда нападений безнадзорных животных в стране, увы, продолжается. В регионах ищут пути, как решать проблему. Так, в Чите с 20 апреля 2023 года введут режим повышенной готовности из-за бездомных собак. Рассказываем, что это значит.

Нападение бездомных собак на людей в Чите

Но для начала напомним обстановку в городе по бродячим животным.

- По данным СМИ, несколько безнадзорных собак напали на малолетнего ребенка, после чего он был госпитализирован, - в СУ СКР по Забайкалью появилась сухая информация. - По данному факту проводится доследственная проверка.

По неофициальным данным, это случай не первый. Неделю назад псы уже нападали на маленького ребенка в Чите. Дети, к счастью, живы, хотя о состоянии подробностей и нет.

Еще раньше, в январе 2022 года, под Читой разъяренная стая загрызла насмерть 7-летнюю девочку. Сначала тоже подумали на бродячих псов, но позже оказалось, что они были хозяйскими! 13 злых собак жили у женщины в ограде частного дома, а когда она выпустила их на улицу погулять, то напали на ребенка. Она получила ограничение свободы.

Отлов бездомных собак в Чите

И вот после всех ужасающих случаев в Забайкалье усиливают контроль за ситуацией. Губернатор края Александр Осипов поручил решить вопрос с агрессивными бездомными собаками в населенных пунктах, провести проверки и принять меры.

- Даны указания Госветслужбе, главам районов и, прежде всего, руководству Читы детально разобраться в ситуации со стаями животных на улицах, отловить всех собак, которые могут создавать угрозу людям, - сообщил заместитель главы Забайкалья Александр Костенко. - Администрации Читы рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Помимо этого, губернатор поручил провести анализ работы подрядчика, который занимается отловом собак в крае. Посмотреть, как отрабатываются заявки, через какое время и в каком состоянии собаки возвращаются в естественную среду обитания, не попадают ли снова на улицы те животные, которые были переданы новым хозяевам. Мы эту работу начали. Все необходимые решения будут приняты.

Также в правительстве Забайкалья отметили, что в этом году на работу с бездомными животными направлено более 93 млн рублей, еще 23 млн рублей выделено на строительство приютов для животных.

Сколько продлится режим повышенной готовности из-за бездомных собак в Чите

С 20 апреля 2023 года в Чите введут режим повышенной готовности из-за бездомных собак. В чем его суть? В краевом центре должны усилить мониторинг ситуации и работать с владельцами домашних животных по контролю за соблюдением правил их содержания.

Так, в тексте постановления говорится о том, что необходимо продолжать отлов собак, владельцы которых неизвестны, при этом увеличив количество бригад, а также активизировать работу по уборке мусора и несанкционированных свалок. Кроме того, в городе соберут информацию о том, где обитают стаи бездомных собак, возле соцобъектов установят дополнительное освещение, а местным жителям будут разъяснять правила поведения при встрече с уличными животными. Сколько продлится режим повышенной готовности, пока не уточняется.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин, подписавший постановление, также кратко напомнил местным жителям про меры предосторожности, порекомендовал не отпускать на улицу малолетних детей и пожилых людей без сопровождения.

Озвучены и правила для владельцев собак.

- Выгул собак должен осуществляться под вашим надзором, при наличии поводка и намордника. При содержании в домашних условиях животные не должны иметь возможность свободно покидать территорию ваших хозяйств, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, Андрей Гренишин обратился к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Государственной Думы РФ с предложением - рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральное законодательство, по которым "невостребованных животных нужно будет усыплять гуманным способом".