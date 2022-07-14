Хозяйка собак, которые насмерть загрызли 7-летнюю девочку в Забайкалье, избежала тюрьмы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Забайкалье поставлена точка в расследовании причин страшной трагедии, которая этой зимой произошла с 7-летней девочкой из поселка Домна Читинского района. 22 января она пошла гулять по поселку и путь ей перегородила свора разъяренных собак. Псы набросились на малышку и начали рвать ее. Спустя несколько часов бездыханное тело ребенка нашли на пустыре на окраине Домны. Стая к этому моменту успела убежать.

Сразу после трагедии местные жители и следователи думали, что ребенка растерзала бродячая свора. Несколько недель местные жители боялись отпускать своих детей на улицу без присмотра. Однако, вскоре выяснилось, что у псов есть хозяйка. Следователи вычислили женщину, которая содержала 13 собак во дворе своего дома. Псы могли спокойно выходить из ограды и всем скопом разгуливать по улицам. Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности ребенку». Ей грозило до 2 лет лишения свободы. Однако, за решетку владелица псов-убийц, не попадет.

Место, где произошло нападение собак на девочку. Фото: СУ СК России по Забайкалью

- Ее приговорили к 1 году 10 месяцам ограничения свободы, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Читинского районного суда. – Что это значит? Женщине нельзя покидать Читинский район и выходить за территорию дома с 22.00 до 06.00. часов Помимо этого, ей запрещено заниматься разведением собак на 2 года 10 месяцев.

А вот выплачивать моральный ущерб родителям погибшей девочки, хозяйке собак не придется. По словам пресс-секретаря суда, иск на возмещение ущерба они не подавали.

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