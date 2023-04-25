Сыграли двойную свадьбу: сестры-близнецы вышли замуж за братьев в Иркутске

Замуж девушки решили выйти в один день и час. Фото: пресс-служба ЗАГС Иркутской области

В Иркутске на днях состоялась уникальная церемония бракосочетания. Здесь, в центральном отделе службы ЗАГС расписались две невесты и два жениха, которые между собой похожи друг на друга!

Екатерина и Ксения Немцевы – сестры-близнецы. Они с рождения привыкли все делать вместе. Вот и замуж девушки решили выйти в один день и час. Но еще удивительнее то, что избранниками сестер стали тоже два родных брата – Вениамин и Данил Манюхины. Правда, стоит уточнить, что они не близнецы, а погодки.

В Иркутске на днях состоялась уникальная церемония бракосочетания. Фото: пресс-служба ЗАГС Иркутской области

- Многие согласятся, что близнецы - явление само по себе уникальное. А свадьба близнецов - явление вдвойне необычное, - рассказали в пресс-службе ЗАГСа Иркутской области.

После того как молодые уверенно произнесли заветное «Да», они закрепили свое согласие стать мужем и женой подписями. Сотрудники Дворца бракосочетания пожелали новобрачным крепкого семейного союза, любви, счастья, здоровья, успехов и процветания.

Сотрудники Дворца бракосочетания пожелали новобрачным крепкого семейного союза. Фото: пресс-служба ЗАГС Иркутской области

Ранее «КП – Иркутск» рассказывала о том, как раненый боец из Ангарска сыграл свадьбу с любимой, когда вернулся из зоны спецоперации на реабилитацию. Сибиряки познакомились 2,5 года назад в компании общих друзей и, несмотря на то, что у обоих за плечами были личные трагедии, смогли построить крепкие отношения.

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