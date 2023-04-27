Жительница Бурятии убила родного отца из-за пустяковой ссоры, пока дети и муж спали в соседней комнате

Жуткая история произошла в одном из домов в городе Бабушкин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летняя жительница Бурятии зарезала отца после мелкой ссоры. Жуткая история произошла в одном из домов в городе Бабушкин, вечером, 24 апреля.

По версии следствия, женщина вместе с мужем были в гостях у соседей, употребляли алкогольные напитки. Вернувшись домой, они решили продолжить застолье. К ним присоединился 68-летний отец женщины, который проживал вместе с супругами в одной квартире. Позже, когда муж ушел в другую комнату, чтобы уложить детей спать, между отцом и дочерью из-за незначительного повода вспыхнула ссора.

- Дочь схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь отца. От полученных ран он скончался на месте происшествия. Женщина сразу разбудила мужа, вместе они вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На допросе женщина подробно рассказала об обстоятельствах совершенной расправы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

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