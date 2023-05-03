Прожег пищевод: в Иркутске врачи спасли двухлетнего ребенка, который проглотил батарейку

Сейчас ребенок проходит лечение в отделении хирургии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Иркутской областной детской больницы спасли двухлетнего ребенка, который проглотил круглую батарейку. Вероятнее всего, это произошло, когда малыш изучал незнакомый ему предмет и решил попробовать его на вкус. Попав во внутрь, инородное тело начало окисляться и разлившийся электролит прожег пищевод. Сейчас ребенок проходит лечение в отделении хирургии. Он получил довольно сильный ожог не только слизистой пищевода, но и мышечного слоя.

- Прогнозы пока рано ставить. Сначала на месте ожога сформируется рубец. Приведет ли этот процесс к сужению пищевода, пока не ясно. Хорошо, что ожог не имеет кольцевой формы. Реконструктивная пластика не потребуется. Но без последствий все же не обойтись, - рассказали в Иркутской областной детской больнице.

Врачи призывают родителей быть более внимательными и не оставлять детей наедине с опасными предметами, которые можно проглотить, а также ответственно подходить к выбору игрушек.

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