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Происшествия5 мая 2023 3:20

Житель Бурятии, по вине которого погибли 9 человек, отправится в колонию на 2,5 года

Все они отравились опасной жидкостью, которую мужчина передал своим знакомым
Виктория КУДАЕВА
Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений. Фото: СУ СК Республики Бурятия.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений. Фото: СУ СК Республики Бурятия.

В Бурятии суд приговорил местного жителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении за смерть девятерых человек.

Как установили следователи, 55-летний мужчина жил на станции Таловка Прибайкальского района и хранил у себя в доме около четырех литров технической жидкости. В ее составе находилось ядовитое вещество – метиловый спирт.

В конце 2021 – начале 2022 года он перелил соседу около полутора литров жидкости, а остатки увез в село Тапхар Иволгинского района и передал их своему соседу. Мужчина трудился на лесной деляне, и в один из дней решил распить опасную субстанцию вместе с другими рабочими.

- В результате четыре человека из их компании скончались из-за острого отравления ядовитыми веществами. Житель села Тапхар также с приятелями распили жидкость. Из-за действия метанола скончались пятеро человек, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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