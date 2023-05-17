Жительница Забайкалья ударила мужа ножом за неудачную шутку про любовницу

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну, вот и поужинали… Кровавая драма произошла в Забайкалье из-за нелепой шутки. Все случилось 19 января. Мужчина вернулся домой с работы, его гражданская жена стояла у плиты. Главу семейства факт, что ужин все еще не готов, изрядно разозлил. Началась ссора. Мужчина принялся отчитывать хозяйку, а, чтобы, так сказать, задумалась над поведением, еще и бросил вдогонку: «Я нашел себе другую женщину…»

Видимо, рассчитывал, что жена испугается, бросится на шею и ужины начнет подавать вовремя. А она? Откровенности не оценила. Схватила кухонный нож и дважды ударила ножом изменника. Пострадавший выжил. Позже во время показаний он признался, что иногда подшучивал над гражданской женой, но его юмор она не всегда понимала. Мол, также случилось и на этот раз. Никакой другой женщины якобы нет, он все выдумал, чтобы проучить нерадивую хозяйку.

Ранение, которое получил мужчина, является опасным для жизни. Женщину обвинили в нанесении повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью.

- Суд приговорил женщину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в Читинском районном суде.

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