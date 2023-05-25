Что произошло в ночь на 25 мая 2023 года: последние новости Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура Иркутской области взялась за проверку по факту инцидента в Слюдянке. Все дело в том, что там 24 мая из-за сильных порывов ветра сорвало крышу здания. Теперь ведомство должно проверить, как соблюдались технический регламент безопасности и градостроительное законодательство.

В Иркутске мужчина пришел на работу к жене с канистрой с бензином. Он вылил содержимое на супругу и совершил поджег. Пострадал и сам мужчина, сейчас и он, и его жена находятся в медучреждении с ожогами. Известно, что мужчина в свои 42 года был неоднократно судим.

Росавиация выдала авиакомпании «Икар» допуск к полетам из Иркутска в Санью, город на юге китайского острова Хайнань. Отправиться в путешествие в этот город после запуска полетной программы иркутяне смогут дважды в неделю. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства.