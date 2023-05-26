С травмами доставили в больницу. Ребенок попал под колеса грузового поезда в Бурятии

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Заиграевском районе Бурятии произошло ЧП. Грузовой поезд сбил ребенка. По версии следствия, инцидент на железной дороге произошел днем 25 мая в Восточной горловине станции Онохой, напротив опоры №78. Возраст пострадавшего не уточняется.

- В результате происшествия пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи осмотрели место происшествия и провели необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала о транспортном происшествии, которое произошло на реке Лена в Усть-Куте. Там столкнулись два теплохода. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку.

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