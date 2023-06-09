Винтовку дали родители: дети играли с оружием и ранили 9-летнего мальчика

В отношении родителей составлен административный протокол Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в поселке Усть-Уда. Там 9-летний мальчик получил ранение пневматической винтовкой.

- Как установили полицейские, несколько детей играли во дворе. После этого решили пострелять из пневматической винтовки, которую им дали родители. В ходе игры один из детей непреднамеренно причинил травму другому, - рассказали в МВД Иркутской области.

Известно, что в отношении родителей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских прав. Проверка продолжается.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Ивано-Матренинской детской клинической больнице врачи прооперировали ребенка с пулевым ранением. Маленькому пациенту повезло, пуля не задела ни крупных сосудов, ни нервов. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. Это не первый случай огнестрельного ранения у детей в Приангарье за последние две недели. 26 мая в поселке Никола 5-летняя девочка случайно выстрелила из пневматического пистолета в 4-летнего брата. Дети нашли оружие в доме, где гостили вместе с родителями. Мальчику успели оказать своевременную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ударил пять раз об стену: отчим жестоко убил полуторагодовалого сына, но в колонию не попадет (подробнее)

«Они наша большая гордость!»: как простые парни из одного села спасли на двоих 500 сослуживцев и стали Героями России (подробнее)

«Они наша большая гордость!»: как простые парни из одного села спасли на двоих 500 сослуживцев и стали Героями России (подробнее)