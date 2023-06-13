«Главное, что жив и здоров». Попавшего в плен ВСУ военнослужащего из Саянска вернули в Россию

Мужчина сейчас находится в Москве, он проходит медицинское обследование и реабилитацию. Фото: Александр КОЦ

Военнослужащего из Саянска, который попал в плен ВСУ Украины, вернули на территорию России. Он был в составе группы из 94 военнопленных, которых освободили 11 июня после переговоров. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Саянска Олег Боровский.

- Как известно, в начале апреля этого года двое наших земляков попали в плен. Видеоролик с участием бойцов облетел всю страну. Одного парня освободили в обмен еще в мае. А вот другого, вместе с другими 93 россиянами, обменяли на днях, - рассказал глава города.

Как рассказал Олег Боровский, мужчина сейчас находится в Москве. Он проходит медицинское обследование и реабилитацию.

- Самое главное, что жив и здоров, - рассказывает Олег Боровский. – Семью военнослужащего уже оповестили. Они с нетерпением ждут бойца домой. Как вернется, обязательно встретимся с ним, поговорим и обсудим, как там и что.

Глава города также выразил благодарность Министерству обороны России, правозащитникам и омбудсменам, которые принимали активное участие в реализации обмена.

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