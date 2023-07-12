Что произошло в Иркутске в ночь на 12 июля: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области на неделе с 11 по 16 июля велика вероятность схода селевых потоков из-за подтопления некоторых территориях. Об этом сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС. В частности, в некоторых районах ожидается подтопление объектов инфраструктуры. В том числе речь идет о районах Нижнеудинска, Слюдянки и Ангарска.

На расчистку русла реки Китой выделены федеральные средства в размере 17 млн рублей. Филиал «Востсибрегионводхоз» займется работами в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают мужчину, самовольно покинувшего здание суда. Само происшествие случилось 11 июля. Известно, что речь идет о 24-летнем Вячеславе Гриневе. Он является подозреваемым в деле о краже. В суде ему избирали меру пресечения.