Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2023 23:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 12 июля: последние новости

На расчистку русла реки Китой выделены 17 млн рублей
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 12 июля: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 12 июля: последние новости

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области на неделе с 11 по 16 июля велика вероятность схода селевых потоков из-за подтопления некоторых территориях. Об этом сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС. В частности, в некоторых районах ожидается подтопление объектов инфраструктуры. В том числе речь идет о районах Нижнеудинска, Слюдянки и Ангарска.

На расчистку русла реки Китой выделены федеральные средства в размере 17 млн рублей. Филиал «Востсибрегионводхоз» займется работами в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают мужчину, самовольно покинувшего здание суда. Само происшествие случилось 11 июля. Известно, что речь идет о 24-летнем Вячеславе Гриневе. Он является подозреваемым в деле о краже. В суде ему избирали меру пресечения.

КАРТИНА ДНЯ