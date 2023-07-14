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Происшествия14 июля 2023 4:26

Вор-неудачник. Угонщик автомобиля оставил на месте преступления свою банковскую карту

Житель Чунского района угнал автомобиль, но оставил свою банковскую карту
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Чунский Иркутской области задержали двух похитителей автомобиля. Найти угонщиков полицейским не составило труда. Один из них оставил на месте преступления свою банковскую карту.

Накануне в полицию обратился 65-летний пенсионер. Он заявил, что у него похитили бортовой грузовик «УАЗ». Мужчина утром зашел в гараж и обнаружил, что автомобиля в нем нет.

Через некоторое время грузовик обнаружили в лесном массиве рядом с той же улицей, откуда его угнали. Полицейские осмотрели машину и тут их ждала приятная находка – банковская карта одного из вероятных угонщиков. Правоохранители установили личности подозреваемых. Оказалось, что это 20-летний житель одного из населенных пунктов Чунского района и его 18-летний знакомый.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Грузовик возвращен законному владельцу, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

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