Вор-неудачник. Угонщик автомобиля оставил на месте преступления свою банковскую карту

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Чунский Иркутской области задержали двух похитителей автомобиля. Найти угонщиков полицейским не составило труда. Один из них оставил на месте преступления свою банковскую карту.

Накануне в полицию обратился 65-летний пенсионер. Он заявил, что у него похитили бортовой грузовик «УАЗ». Мужчина утром зашел в гараж и обнаружил, что автомобиля в нем нет.

Через некоторое время грузовик обнаружили в лесном массиве рядом с той же улицей, откуда его угнали. Полицейские осмотрели машину и тут их ждала приятная находка – банковская карта одного из вероятных угонщиков. Правоохранители установили личности подозреваемых. Оказалось, что это 20-летний житель одного из населенных пунктов Чунского района и его 18-летний знакомый.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Грузовик возвращен законному владельцу, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

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