Ангарский маньяк Михаил Попков, на чьем счету больше 80 жертв, ответит перед судом еще за три убийства

Ленинский районный суд Иркутска будет рассматривать дело ангарского маньяка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ангарского маньяка Михаила Попкова.

- С 1997 по 2003 годы Михаил Попков убил три женщины. Он знакомился со своими жертвами на улице, предлагал вместе провести время или подвести до дома. После этого увозил в женщин в тихие безлюдные места и изощренно избавлялся от каждой различными способами, - рассказывают в прокуратуре Иркутской области.

В 1997 году в поселке Жилкино в Иркутске убийца задушил 27-летнюю потерпевшую. Также расправился с 25-летнюю девушкой в 1998 году на берегу Ангары. А в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске нанес 31-летней жертве не менее 40 ударов ножом.

Напомним, КП-Иркутск писала о том, что ангарского маньяка уже приговаривали к двум пожизненным срокам. На его счету более 80 убийств, которые совершались на протяжении 20 лет. Себя убийца называет чистильщиком. В своих преступлениях признается постепенно. Одно из признаний Попков сделал в январе 2023 года.

После вручения Михаилу Попкову копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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