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Общество23 августа 2023 22:34

Что произошло в Иркутске в ночь на 24 августа 2023 года: последние новости

В Иркутской области за один день было зарегистрировано 16 случаев мошенничества
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 24 августа 2023 года: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 24 августа 2023 года: последние новости

Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитики ИТ-компании "Эвотор" сообщают, что Иркутская область входит в пятерку регионов России с самыми высокими ценами на букеты цветов. Средняя стоимость букета в этом регионе составляет 1936 рублей.

В Иркутской области за один день было зарегистрировано 16 случаев мошенничества, в результате которых жертвами стали 16 человек. Преступники воспользовались мобильной связью и интернетом для удаленного похищения суммы, превышающей 6 миллионов рублей, у местных жителей.

Во время собрания труппы после летнего отпуска, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова объявил о своих творческих планах на представление восеми новых спектаклей в своем 174-м театральном сезоне.

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