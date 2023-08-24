Что произошло в Иркутске в ночь на 24 августа 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитики ИТ-компании "Эвотор" сообщают, что Иркутская область входит в пятерку регионов России с самыми высокими ценами на букеты цветов. Средняя стоимость букета в этом регионе составляет 1936 рублей.

В Иркутской области за один день было зарегистрировано 16 случаев мошенничества, в результате которых жертвами стали 16 человек. Преступники воспользовались мобильной связью и интернетом для удаленного похищения суммы, превышающей 6 миллионов рублей, у местных жителей.

Во время собрания труппы после летнего отпуска, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова объявил о своих творческих планах на представление восеми новых спектаклей в своем 174-м театральном сезоне.