Что произошло в Иркутске в ночь на 30 августа 2023 года: последние новости Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты муниципального предприятия "Иркутскавтодор" успешно завершили комплексный ремонт дороги на плотине ГЭС в Иркутске к 1 сентября, что на месяц раньше, чем указано в контракте.

Бывший работник ИК-7, который обвиняется в получении взяток и превышении полномочий, будет представлен перед судом в Ангарске. Эту информацию сообщает пресс-служба следственного комитета региона. В период с марта по апрель текущего года обвиняемый, занимавший должность младшего инспектора в группе надзора отдела безопасности исправительной колонии, получил взятки от осужденного за незаконную передачу ему мобильных телефонов.

Согласно отчету Иркутскстата, с января по июль текущего года объем жилищного строительства в Иркутской области увеличился на 19% и достиг 883,2 тысячи квадратных метров. За этот период было сдано под ключ 9 853 квартиры. Важно отметить, что в сельской местности было введено 56% всего жилья, что на 25% больше, чем в прошлом году, а в городской местности прирост составил 13%.