Что произошло в Иркутске в ночь на 6 сентября 2023 года: последние новости

Мужчина принес из дома охотничий карабин и выстрелил около 15 раз. Фото: СУ СКР по Иркутской области

29-летняя жительница Иркутской области стала жертвой онлайн-мошенников. Лжетрейдры пообещали сибирячке разбогатеть с помощью инвестиций в биржу криптовалюты, но наживились только аферисты. Ничего не подозревая, женщина заняла деньги в банках и у друзей. Все средства она перевела мошенникам, вложив в «прибыльную онлайн-торговлю». Спустя время доверчивая потеряла 2 млн руб. И только тогда поняла, что попалась на удочку аферистов.

А в это время в Иркутске продолжают увековечивать память участников СВО. Так в «Музее на свалке», что на Александровском тракте, открыли монумент, посвященный военнослужащим спецоперации. Автором памятника является директор музея Александр Расторгуев. Он очень надеется, что его детище понравится действующим участникам СВО.

Добрые дела сибиряков не заканчиваются только на открытии монумента. Так, 270 жителей Приангарья стали донорами костного мозга. Ведь именно столько людей вступили в федеральный регистр доноров в рамках Всероссийского марафона.

61-летний житель Иркутской области пытался убить четырех рабочих водонапорной башни из-за замечания в свой адрес. Оказалось, в середине лета между сотрудниками и местным жителем произошел конфликт. Мужчины сделали замечание нетрезвому жителю. Ему это не понравилось. Он принес из дома охотничий карабин и выстрелил около 15 раз.