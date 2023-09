«Герои нашего двора»: подводим итоги 2 этапа конкурса «Управляющая компания 2023». Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Стали известны итоги второго этапа народного голосования в конкурсе «Управляющая компания 2023». Напомним, в него прошли 6 крупнейших УК Иркутска: «Северное управление ЖКС», «Южное управление ЖКС», «Западное управление ЖКС», «Восточное управление ЖКС», «Новый город» и «Иркут». Именно эти компании назвали подписчики официальных групп «КП» - Иркутск» в социальных сетях – «Одноклассники», «Вконтакте», «Телеграме». Посчитав, какие УК упоминаются в качестве эталонных чаще, мы выявили лидеров. А с 4 июля по 31 августа в официальных группах «Комсомольской правды» - Иркутск» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в «Телеграме» наши читатели определяли уже, каких номинаций они достойны. В итоге лидером стала УК «Южное управление ЖКС» - им присвоили сразу 4 номинации!

Больше всего голосов за «Южное» отдали в номинациях:

- Добро пожаловать/ you are welcome/ (доступность личного приема граждан: наличие офисов компании в пешей доступности);

- Покой им только снится (лучшая аварийная служба УК);

- Хранители традиций (лучший паспортный стол УК)

- Мастер на все руки (самый качественный ремонт общедомового имущества).

А так распределились остальные номинации:

УК «Северное управление ЖКС»

- Инновациям почет (лучшие онлайн-сервисы для обслуживания населения)

- Ускоренная помощь (оперативное реагирование на обращения жителей);

УК «Западное управление ЖКС»

- Алло! Мы вас слушаем (лучший call-центр/горячая линия);

- Хранители света и тепла (применение энергоемких технологий, сохраняющих ресурсы).

УК «Восточное управление ЖКС»

- Радости и сладости (праздники и события, проводимые мероприятия для жителей);

Поздравляем победителей! В ближайшее время на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) поговорим с представителями лучших управляющих компаний об их работе. А в октябре состоится торжественная церемония награждения. Ею мы и закроем проект «Герои нашего двора».

Напомним, конкурс “Лучшая управляющая компания 2023” проходил в рамках проекта проект «Герои нашего двора - ЖКХ для каждого», который организовала “Комсомолка" при поддержке Общественной палаты Иркутска. Весной в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM прошел традиционный ЖКХ-марафон, на котором эксперты обсуждали актуальные вопросы жилищной сферы - запись можно найти на сайте радио «КП». Прошли соревнования «Лучший по профессии» для сантехников и электриков, работающих в этой сфере, а для студентов, обучающихся этой профессии прошла экскурсия в одной из управляющих компаний. Прямо сейчас идет голосование по конкурсу детского рисунка «Двор моей мечты» - успейте оставить свой голос до 15 сентября! А в октябре состоится торжественное награждение победителей всего проекта.