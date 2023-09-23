«Влезла в джинсы дочери»: сибирячка раскрыла секрет, как похудела на 70 кг и ее перестали узнавать

49-летняя жительница Усолья-Сибирского смогла сделать то, что многим не под силу. Фото: из личного архива героини публикации

49-летняя жительница Усолья-Сибирского Наталья Проказина смогла сделать то, что многим не под силу – сменила 70-ый размер одежды на 46! Еще несколько лет назад сибирячка весила 143 килограмма. А сейчас она встает на весы как на подиум и гордо демонстрирует свою фигуру в обтягивающих футболочках и узеньких брючках. О жизни «до» и «после» Наталья рассказала корреспонденту КП-Иркутск.

Начали болеть суставы

- Честно говоря, я никогда не думала, что у меня есть проблемы с лишним весом, несмотря на то, что он составлял 143 килограмма при росте 158 сантиметров, - признается Наталья Проказина. – Не было даже мыслей о том, что мне нужно что-то делать с собой. Никогда не вставала на весы, не сидела на диетах и думала просто о том, что у меня «кость широкая».

Сибирячка рассказывает, что вес постепенно начал набираться примерно с 30 лет. Этому способствовало несколько причин: гормональная перестройка организма после двух родов, сидячий образ жизни и пищевые привычки. Наталья признается, что никогда не ограничивала себя в питании: мучное, сладкое, жареное, соленое. Женщина позволяла себе все!

- Проблемы начались в 2021 году, когда у меня очень сильно заболели суставы в ногах. Стало тяжело и больно ходить, - рассказывает Наталья. – Это стало для меня тревожным звоночком о том, что нужно сбрасывать вес. Конечно, я слышала об этом со стороны. Особенно от врачей-эндокринологов, которые намекали мне о диетах при каждом посещении. Все говорили, что нужно сбросить вес, но никто не говорил, как именно это сделать.

Сибирячка рассказывает, что вес постепенно начал набираться примерно с 30 лет. Фото: из личного архива героини публикации

В прошлом году Наталья случайно наткнулась в социальных сетях на страницу своей землячки, которая худела с помощью принципа сбалансированного питания и делилась с подписчиками своими результатами.

- Я следила за ее страничкой и ее прогресс в борьбе с лишним весом меня впечатлил, - признается Наталья. – Оказалось, что эта женщина консультант по питанию. Я решила обратиться к ней за помощью.

Куриная грудка и 10 тысяч шагов в день

Ирина Панова (ее историю похудения КП-Иркутск рассказывала ранее) стала для Натальи настоящим проводником в новую жизнь. Сибирячка узнала о правилах сбалансированного рациона, благодаря которому можно нормализовать вес и хорошее самочувствие. На смену макаронам и картофелю пришла куриная грудка, рыба, говядина на пару и свежие овощи. Оказалось, что из этих простых ингредиентов можно приготовить большое количество интересных и разнообразных блюд!

- Во мне появилось столько желания изменить себя, что мне было не сложно отказаться от привычных продуктов, - признается Наталья. – Все мои близкие были в шоке от того, сколько у меня силы воли. Хотя я сама не верила, что смогу достичь такого результата. Конечно, были моменты, когда мне хотелось все бросить и сдаться. Но я находила в себе силы идти дальше!

Кроме того, сибирячка включила в свое расписание дня так называемые «физминутки»: выполняла приседания, наклоны, прыжки, тягала гантели. А вечером включала музыку в наушниках и отправлялась на улицу, где «нахаживала» по 10 тысяч шагов в день. Результаты не заставили себя долго ждать! За 16 месяцев сибирячка сбросила 70 кило!

За 16 месяцев сибирячка сбросила 70 кило. Фото: из личного архива героини публикации

- За первые два месяца ушло 10 килограммов. А вообще каждый день на весах было по минус 200 граммов, - рассказывает Наталья. – Первым делом ушли щечки, лицо осунулось, стало худее. Многие спрашивают меня, куда делся живот. А он подтянулся вместе с грудью, поскольку питание сбалансированное. Но, конечно, нужно еще работать над этими зонами, укреплять кожу и мышцы. Планирую для этого пойти в спортзал и заняться танцами. Во мне теперь появилось столько энергии!

Влезла в джинсы дочери

70-ый размер одежды сибирячка с радостью сменила на 46. И если раньше женщина отправлялась в магазин и выбирала наряды из принципа «лишь бы налезло», то сейчас Наталья уделяет большое внимание составлению своего гардероба. В шкафу появились узкие брюки, обтягивающие платья и футболки. Наталья даже влезла в джинсы своей 27-летней дочери!

- Я стала такой же, какой была в молодости, - рассказывает Наталья. – Многие знакомые, которые видели меня только в большом весе не узнают меня. Я работаю в сфере продаж и в офис часто приходят старые клиенты. Обращаются ко мне и рассказывают, что заказывали товар у женщины, которая якобы раньше работала здесь. А это ведь была я! Делаю вид, что моя коллега мне все передала (смеется).

Наталья рассказывает, что после того, как ей удалось избавиться от лишнего веса, ее жизнь заиграла яркими красками.

Наталья рассказывает, что после того, как ей удалось избавиться от лишнего веса, ее жизнь заиграла яркими красками. Фото: из личного архива героини публикации

- Я теперь с удовольствием встаю с кровати и ложусь в нее. А не как раньше с мыслями о том, чтобы ноги перестали болеть, - рассказывает Наталья. – Я понимаю, что теперь этой мой новый образ жизни. Многие знакомые спрашивают, мол, ну все, вес скинула, теперь можно есть что хочешь. Но это не так! Нужно поддерживать свой результат. И кстати, я всегда могу позволить себе съесть что-то сладкое или мучное в праздники, если очень сильно этого хочу. Но потом опять возвращаюсь в строй. Не считаю себя затворником или будто я чем-то обделена!

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