СК разбирается в обстоятельствах аварийной посадки самолета Ан-26 из-за отказа двигателя в Иркутске

Инцидент произошел днем 22 сентября. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Сотрудники следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали проверку в связи с инцидентом самолета «Ан-26», следовавшего сообщением «Ленск-Иркутск». Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту областного центра из-за отказа левого двигателя.

- Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитен УК РФ, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Напомним, инцидент произошел днем 22 сентября. На борту авиалайнера находились 25 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка самолета прошла успешно. Никто не пострадал. Причины технической неисправности двигателя устанавливаются. В настоящий момент следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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