Убил в день рождения маленького сына: вскрылись детали убийств, за которые судят ангарского маньяка Михаила Попкова

25 сентября прошло второе судебное заседание по новому уголовному делу Михаила Попкова. Фото: Регина РАХИМОВА

- С подсудимым не разговаривать. Проходите и присаживайтесь на свое место, - заявил сурово прессе конвоир, проводя через коридоры в зал заседаний Ленинского районного суда ангарского маньяка Михаила Попкова. Сегодня, 25 сентября, прошло второе судебное заседание по новому уголовному делу о душегубе, на счету которого больше 80 убитых женщин. За свои преступления он уже получил два пожизненных срока, которые отбывает в Торбеевском централе.

Но в октябре 2022-го вновь сознался в трех «всплывших в памяти» убийствах, которые совершил в период с 1997 по 2003 год. Маньяк не скрывает, новое расследование - это его билет на малую родину. В Торбеевском централе он сидит в одиночной камере и работает – шьет одежду, а в СИЗО Иркутска, куда ездит в «отпуск» на время следствия, читает романы Дэна Брауна. Впереди у чистильщика несколько месяцев судебных разбирательств.

И вот второе слушание, а маньяк уже недоволен пристальным вниманием фотографов – прикрывает лицо руками и опускает голову вниз. В глаза пытается не смотреть даже судье и государственному обвинителю.

Палач заметил 27-летнюю женщину ранним утром на автобусной остановке в Ленинском районе Иркутска. Фото: Регина РАХИМОВА

25 сентября должны были участвовать в заседании около 20 свидетелей и потерпевших. Однако в суд явился только один из них. Большинство отказались из-за нежелания или по состоянию здоровья.

Сиротами остались два ребенка

В суд приехал родственник няни из детского сада, погибшей от рук душегуба 4 октября 2003 года. Кем конкретно ему приходилась 31-летняя женщина, не сообщается.

- В тот день она собралась с подругами отметить день педагога в кафе в Ново-Ленино. Но вечером домой не вернулась. Два дня мы везде искали ее. А спустя время появилась новость, что в канаве на кладбище обнаружено тело женщины. Поехал в морг на опознание - оказалось, действительно, она. От шеи до пояса у нее было много ножевых ран...

Родственник говорит, она была веселой, спокойной и жизнерадостной. А еще - хорошей матерью. У женщины остались двое детей.

«Мне надо» - последние слова погибшей

Последней сибирячку видела ее подруга.

Весной 1998 года Михаил Попков убил продавщицу. Фото: Регина РАХИМОВА

- Около трех часов ночи вышли из кафе. По тротуарам мимо частных домов пошли пешком в сторону наших домов по улице Розы Люксембург. Но через 20 минут она перешла через дорогу и двинулась в непонятном направлении. Я спросила, куда она идет, но та лишь ответила: «Мне надо». Она была нетрезвая, но свои действия контролировала, - показания подруги погибшей зачитал судья во время заседания.

Сам Попков говорил, что заметил жертву вечером, проезжая микрорайон Ново-Ленино.

«Я посадил в свою машину неизвестную женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения», - писал маньяк в явке с повинной. - «Ее данные уже не помню. На вид женщине было примерно 25-30 лет. Она ловила машину. Точно помню, она направлялась домой после какого-то праздника. Я приобрел в ларьке алкоголь: вино или пиво, так как за рулем я не употреблял крепкие спиртные напитки, а также что-то из еды в качестве закуски».

Душегуб сказал, что привез женщину на кладбище в Ново-Ленино, где между ними прямо в машине произошла близость. Уверяет, что не принуждал. А после внезапно разозлился на нее. Вышвырнул из машины и не менее 40 раз ударил ножом. Окровавленное тело он оставил в неглубокой траншее, а орудие убийства выбросил по дороге домой в Ангарск. В том же году труп обнаружили местные жители.

Показания остальных свидетелей и потерпевших огласила судья.

Не пощадил даже беременную

Третье из убийств, за которые сейчас судят маньяка, он совершил в марте 1997 года. Фото: Регина РАХИМОВА

Весной 1998 года Михаил Попков убил продавщицу. У нее остался трехлетний сын.

- Подруга устроилась на работу продавцом в какое-то коммерческое предприятие. С мужем была в разводе. Уезжала на работу рано утром и возвращалась поздно вечером. Чего-то боялась, поэтому просила родителей встречать ее. А 31 марта 1998 года не вернулась домой. Хотя это был день рождения ее сына.

Она собиралась прийти с работы после обеда, чтобы подготовить праздничный стол. Но вечером того же дня ее обгоревшее тело нашли у реки Ангары…

Повзрослевший сын (тогда его усыновила другая семья) тоже дал показания.

- Маму не помню, ведь на момент ее смерти, мне было только три года. Знаю ее только по рассказам родственников.

А близкая приятельница, сообщила, что женщина была беременна. Срок составлял пару недель.

Встречу с жертвой Попков вспоминал так:

«Осенью или весной 1997 или 1998 года, точную дату я не помню, но точно помню, что снега не было, на своей автомашине находился в Иркутске, в районе Ново-Ленино. Я посадил в машину неизвестную мне женщину, с которой проехал в сторону реки Ангара, свернул перед новым мостом (Академическим – прим. ред.), проехав в частный сектор. Примерно в двух километрах от моста после вступления с ней половую связь совершил ее убийство. Труп облил бензином, поджег и скрылся с места преступления. В содеянном раскаиваюсь».

25 сентября должны были участвовать в заседании около 20 свидетелей и потерпевших. Фото: Регина РАХИМОВА

Третье из убийств, за которые сейчас судят маньяка, он совершил в марте 1997 года. Палач заметил 27-летнюю женщину ранним утром на автобусной остановке в Ленинском районе Иркутска. Когда она села в салон иномарки, он под неизвестным предлогом отвез ее в безлюдное место, где между ними случилась близость. Но романтика быстро сменилась ссорой. В порыве гнева Попков душил несчастную голыми руками, пока та не перестала подавать признаки жизни. Слушание по этому преступлению перенесено на 9 октября.

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