Туристов и транспорт будут досматривать на паромной переправе на Ольхон в 2026 году

На паромной переправе на Ольхон введут досмотр пассажиров

7 мая 2026 года открылась паромная переправа «Сахюрта — остров Ольхон» на Байкале. Это событие ждали тысячи туристов. Вот только их в этом году ждут нововведения: людей пассажиров и транспорт будут досматривать. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Специалисты будут проверять все машины, чтобы никто не пронес или не провез что-то запрещенное.

Навигация в этом году на переправе началась позже обычного.

- В связи с нестабильной ледовой обстановкой пока возможны задержки рейсов, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.

Каждое отправление в рейс будет оценивать капитан исходя из погодных условий. Ветер выносит на переправу толстый лед. Поэтому пока жителям и туристам рекомендуют не планировать поездки на Ольхон.

Сейчас на линии курсируют два парома:«Дорожник» - перевозит до 50 человек и восемь легковых автомобилей, а «Семён Батагаев» вмещает до 100 человек и 16 легковых машин. С 1 июня флот пополнится ещё двумя судами: паромом «Ольхонские ворота» и баржей для перевозки тяжёлой техники. Летом паромы будут совершать 15 рейсов в день, а пропускная способность переправы достигнет 1 260 автомобилей в сутки.

