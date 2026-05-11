Лама традиционно составил зурхай на неделю с 11 по 17 мая. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еши Намжил лама - буддийский астролог, настоятель Курумканского дацана в Бурятии. Также известен как блогер, пишет книги с буддийскими историями и стихами, записывает видеоролики, которые смотрят тысячи людей со всех уголков страны. Еши Намжил лама верит, что год рождения может помочь заглянуть в будущее, подготовиться к предстоящим событиям, а также избежать несчастных случаев и болезней. Лама традиционно составил зурхай на неделю с 11 по 17 мая 2026 года. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Зурхай на неделю с 11 по 17 мая 2026

11 мая, понедельник.

Все, что связано с деньгами, идет в плюс. Давайте в долг, инвестируйте, заключайте сделки - прибыль и рост обеспечены. Можно смело менять работу, планировать свадьбу или переезжать. Хорошо заниматься домашними заготовками, сажать растения или сходить на водные процедуры - это зарядит здоровьем и долголетием. День подходит для зачатия или ЭКО.

А вот стрижку лучше отложить, она приведет к болезни. Также не стоит покупать шерсть, пух и кожу, заниматься экстримом, судиться или охотиться. Успех ждет Овец и Собак.

12 мая, вторник.

Вторник хорош для поездок, переездов и военных дел. Лама советует помогать другим и ходить на молебны - это убережет от порчи, аллергии. А вот начинать что-то новое не стоит. Под запретом рубка деревьев, покупка драгоценностей и свадьбы. Встречи с родственниками и застолья лучше отменить. Лечение не начинайте и не меняйте его курс. Стрижка в этот день приведет к болезни глаз.

С пользой день проведут Мыши, Змеи, Кони и Свиньи. А вот Обезьянам и Курицам торопиться не стоит.

13 мая, среда.

Среда подходит для хозяйства, науки и военных дел. Стрижка принесет радость. А вот от путешествий, переездов и новых начинаний лучше отказаться. Не покупайте подержанную технику, одежду и обувь. Судебные и брачные дела отложите. Если решите купить живность, это может накликать голод. Строительство, ремонт и перекатка дома тоже под запретом. Лечение не начинайте.

Немного легче день пройдет у Мышей, Коров, Драконов, Собак и Свиней. От Змей и Коней фортуна отвернется.

14 мая, четверг.

Четверг подходит для поездок, переездов и хозяйственных дел. Стрижка принесет благополучие. А вот начинать что-то новое не стоит. Под запретом покупка изделий из меди и бронзы, свадьбы, суды и военные дела. Возможны ссоры, разногласия и даже расставания. Если купите машину, можете лишиться удачи.

Многое успеют Тигры, Зайцы, Обезьяны и Курицы. А вот у Коров, Овец и Собак дела не зададутся.

15 мая, пятница.

Пятница - настоящий подарок для финансов и карьеры. Заключайте сделки, давайте в долг, инвестируйте - все принесет прибыль и богатство. Можно менять работу, занимать новую должность или даже играть свадьбу. Хорошо заниматься домашними заготовками, сажать растения и планировать беременность или ЭКО. Духовные практики и учеба приведут к успеху.

А вот путешествия, переезды и возврат долгов лучше отложить. Не покупайте ничего у вдовы и не продавайте недвижимость. Стрижка в этот день обернется ссорой. Все получится у Змей, Коней, Обезьян и Куриц. А Тиграм и Зайцам проблем не избежать.

16 мая, суббота.

Суббота хороша для хозяйства, науки, судов и военных дел. Помощь другим и молебны уберегут от порчи и нападок. А вот от поездок и переездов лучше отказаться. Не начинайте новых дел, не играйте свадьбу и не хороните. Важные встречи и собрания перенесите - возможны ссоры и расставания.

Сегодня лучше не есть крольчатину, козлятину и молочные продукты. Стрижка приведет к неприятной встрече. Хорошо день проведут Коровы, Тигры и Зайцы. А вот Мышам и Свиньям не позавидуешь.

17 мая, воскресенье.

Отличный день для финансов, путешествий и добрых дел. Давайте в долг, инвестируйте, заключайте сделки - это принесет богатство и известность. Общение с животными успокоит нервы. После специальных ритуалов можно начинать новые проекты и играть свадьбы. Рытье колодца принесет благополучие.

А вот покупать изделия из пуха и драгоценных камней не стоит. Похороны и охоту отложите. В гости лучше не ходить и не звать никого к себе. Стрижка в этот день сокращает продолжительность жизни. День благоволит Драконам - им точно повезет.

Вот о чем предупреждает зурхай на неделю с 11 по 17 мая 2026.

