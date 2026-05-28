Боец СВО Николай Куменов из Бурятии стал первым в современной России полным кавалером Георгиевского креста

Сержант Николай Куменов вошел в новейшую историю страны. Фото: правительство Бурятии.

Сержант Николай Куменов, житель Кяхтинского района Бурятии, вошел в новейшую историю страны. 21 мая 2026 года президент Владимир Путин вручил ему Георгиевский крест I степени. Так командир разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады стал первым военнослужащим в современной России, кто получил все четыре степени этой награды. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве республики.

- «За ленточку» Николай Куменов отправился добровольцем летом 2022 года, подписал контракт на полгода, а затем продлил его на пять лет. За штурмы опорных пунктов, взятие пленных и отражение атак его награждали Георгиевскими крестами IV, III и II степеней, - добавляют в пресс-службе правительства.

Теперь к ним добавилась и высшая, первая степень. Георгиевский крест - знак отличия высшей военной награды России, ордена Святого Георгия, который вручают солдатам и сержантам за храбрость и самоотверженность в бою. Вместе с Куменовым полным кавалером стал еще один участник СВО - Евгений Рочев.

