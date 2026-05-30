В Иркутске заложили аллею памяти у школы №21.

В актовом зале школы №21 имени Гагарина было многолюдно. 30 мая там собрались ветераны, депутаты, школьники и матери, чьи сыновья сейчас "за ленточкой". Мероприятие приурочили к трём датам: 365-летию Иркутска, 85-летию Октябрьского округа и 81-й годовщине Победы.

Началось торжество с церемонии, которая задала тон всему вечеру. На сцену вышли дети и установили флаги России, Иркутска и Иркутской области. Зал встал. Несколько ветеранов на задних рядах приложили руку к сердцу. Только после этого ведущая объявила об открытии.

Акция называется «Аллеи защитникам Отечества». Она проходит в регионе с 2014 года. Трофима Яскина - педагог с 30-летним стажем, завещал: возле каждой школы и детского сада должны быть аллеи памяти, чтобы дети и внуки помнили. С 2020 года при поддержке губернатора Игоря Кобзева акцию проводят во всех муниципалитетах области.

Концертная часть началась с мощного номера. Анна Соколова, финалистка конкурса телеканала «Пятница», вышла на сцену с дочерью Ангелиной — вместе они исполнили «Журавлей». Зал слушал стоя, многие украдкой вытирали глаза. Следом выступили кадеты десантного корпуса: парни крутили сальто, показывали элементы рукопашного боя, выстраивались в трёхэтажную живую башню.

А потом на экране один за другим пошли видеосюжеты. Луганск. Витебск. Омская область. Школьники сажали яблони и берёзы и передавали привет Иркутску. «Мы с вами!» — звучало из динамиков. Зал аплодировал каждый раз. Общая акция даже на расстоянии работала как живая связь. Завершила концерт ученица школы со «Смуглянкой» — зал подпевал и пританцовывал.

Позже к микрофону пригласили Екатерину Удеревскую. Она рассказывала об акции, о том, как начиналось движение. А потом ведущая вдруг указала рукой на её плечо: «Посмотрите, во что она одета». Зал притих. На Удеревской была зелёная мужская куртка военного образца, немного великоватая, с потёртостями. Удеревская опустила глаза, потом подняла — слёзы уже стояли.

- Это куртка моего сына, — сказала она, запинаясь. — Мы с ним начинали эту акцию. Рука об руку сажали первые деревья. А сейчас он на СВО. Я надела его куртку, чтобы быть рядом. Чтобы он был с нами сейчас.

Она замолчала и заплакала. Ведущая обняла её. В зале многие вытирали глаза. После этой паузы слово взял директор иркутского филиала "АО" Издательский дом "Комсомольская правда", доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.

- Сколько ни кричи "патриот, патриот" — патриотом не станешь. А вот когда происходят такие события, как сегодня, тёплые, я понимаю, почему мы должны победить. Мы чувствуем опыт каждого. Истинные патриоты — самые молчаливые и тихие.

Затем выступил депутат думы Иркутска Михаил Лунёв.

- Почётный гражданин — это не социальный статус, это состояние души. И вы действительно соответствуете ему. Вот 81 дерево - вроде бы достаточно значительное количество. Но при объединении усилий всех людей, которые находятся здесь и не только здесь, мы это сделаем достаточно легко, и уже на следующий год будем видеть результат. Так получается, что именно в этом объединении, в этом едином порыве, в этом усилии всех заинтересованных в общем результате - есть наша сила и есть наша победа.

После выступлений все вышли на улицу. На школьном дворе уже ждали лопаты и 81 саженец рябины — по числу лет, прошедших со Дня Победы. Картина была простая и живая: седые ветераны, молодые мужчины, маленькие дети — все копали, держали саженцы, поливали. Работали молча, сосредоточенно.

Девятилетний Женя из Хомутово с лопатой выше себя, приехал специально.

- Я посажу дерево, — сказал он, приминая землю. — А потом мы с родителями приедем в Иркутск, и я покажу им эту аллею. Герои — те, кто защищал и защищает нашу Родину.

Одиннадцатилетняя Василиса поправила саженец, отряхнула руки и добавила: «Здесь я поняла, что такое патриотизм. Я рада, что я здесь и высаживаю эту аллею».

