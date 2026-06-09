Что произошло в Иркутске в ночь на 10 июня: последние новости Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Зимы получил 5 лет колонии за комментарий в соцсетях

В Иркутской области осудили 41-летнего жителя Зимы за публичное оправдание терроризма. Мужчина в открытом сообществе увидел публикацию о задержании устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска и написал комментарий, оправдывающий его действия.

Лингвистическая экспертиза подтвердила признаки оправдания терроризма. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и запретил на два года публиковать комментарии и администрировать интернет-ресурсы.

Преступление выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель без прав сбил 6-летнюю девочку на перекрестке в Свирске

Вечером 8 июня в Свирске произошла авария. Шестилетняя девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых и выехала на дорогу прямо перед машиной.

Водитель Honda Logo сбил ребёнка на перекрестке улицы Белинского и проезда Шевченко. Девочку с травмами доставили в больницу. Позже выяснилось, что 26-летний водитель не имел прав.

Полиция проводит проверку, материалы в отношении родителей за ненадлежащее воспитание направили в отдел по делам несовершеннолетних. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Парня из Иркутска осудили на 10 лет за поджог подстанции по указке аферистов

В Иркутске суд вынес приговор 22-летнему парню, который осенью 2025 года поджёг трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный. Без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта.

Оперативники МВД и УФСБ задержали поджигателя спустя несколько часов. Выяснилось, что он действовал по инструкции телефонных мошенников и снимал свои действия на видео. Молодой человек признал вину и согласился участвовать в документальном фильме «Террористы поневоле».

Второй Восточный окружной военный суд назначил ему десять лет лишения свободы: первые два года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима.