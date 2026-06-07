Что произошло в Иркутской области в ночь на 8 июня

Рекорд по чтению газеты установила «Комсомольская правда» в Иркутске Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 7 июня на острове Юность установили рекорд: ровно в 15:00 на танцплощадке «Ракушка» 367 человек одновременно прочитали вслух специальный юбилейный выпуск «Комсомольской правды» - «365 причин любить Иркутск». Фиксацию рекорда официально вела Общественная палата города, после чего участники хором произнесли: «Иркутск, я люблю тебя!». Участники получили подарки от «Комсомолки», а также награды за конкурсы рисунков и фотографий.

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