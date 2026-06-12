Что случилось в Иркутской области к утру 14 июня

Масштабное отключение света произошло в Иркутской области 13 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске и соседнем Шелехове утром 13 июня произошло массовое отключение электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Без света остались части Ленинского, Кировского, Куйбышевского, Октябрьского и Свердловского районов, а также части Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов. Полностью электричество вернулось во все дома к 18:47.

В Иркутске вышел третий выпуск проекта «Мой Иркутск. Моя история», героем которого стал швейцарец Меран Ленино. В 2014 году он бросил привычный европейский быт и уехал в Сибирь ради любимой девушки, а теперь называет себя счастливым жителем Ново-Ленино и не собирается возвращаться.

В новом выпуске программы «Малахов» (16+), посвященном участникам СВО, которые после ранений занялись фермерством, героем стал 26-летний кавалер Ордена Мужества Михаил Жаркой из Кяхтинского района Бурятии. В марте 2025 года он получил сквозное ранение головного мозга, и после этого вернулся на Родину, посвятив себя фермерству. По его словам, работа и животные помогли избавиться от ночных кошмаров, вернуться к мирной жизни и привести мысли в порядок.