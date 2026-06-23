Что произошло в Иркутской области в ночь на 24 июня: главные новости

В Черемхове 12-летняя девочка попала под колёса, выбежав на дорогу Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Черемхове 12-летняя девочка попала под колёса, выбежав на дорогу

Днём 22 июня на улице Маяковского в Черемхове водитель «Лады Гранты» сбил 12-летнюю школьницу.

По предварительным данным, девочка неожиданно выскочила на проезжую часть прямо перед близко идущей машиной.

С травмами разной степени тяжести её госпитализировали. Прокуратура Черемхово взяла проверку на контроль.

Топливный рынок Иркутской области перешёл на ручной режим работы

Из-за перебоев с поставками топлива по стране часть АЗС в Иркутской области ограничила продажу бензина, некоторые временно закрылись.

Губернатор Игорь Кобзев лично проверил заправки и заявил, что власти в ручном режиме определяют объёмы топлива для каждого покупателя. В первую очередь будут заправлять пожарные машины, скорые, автобусы и сельхозтехнику.

Фермеров уже распределили по конкретным АЗС.

Житель Тайшета заплатит 30 тысяч за ложь в суде ради сожительницы

В Тайшете осудили 26-летнего местного жителя. Мужчина, будучи потерпевшим по делу о покушении на убийство, в марте-августе 2025 года дал ложные показания в суде о том, как получил ножевое ранение.

Он пытался помочь сожительнице, которая ударила его ножом, избежать уголовной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Женщине грозит срок за покушение на убийство.