Что произошло в Иркутской области в ночь на 20 июня: главные новости

В Иркутске карманника осудят за кражу 3 млн рублей у пассажира автобуса Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске карманника осудят за кражу 3 млн рублей у пассажира автобуса

В Иркутске перед судом предстанет карманник, вытащивший у 61-летней пассажирки автобуса сумку с тремя миллионами рублей.

Деньги женщина сняла по указке аферистов и собиралась перевести их через банкомат. Преступление произошло в ноябре 2025 года в маршрутке №30.

Карманник вышел на ближайшей остановке, но полицейские его задержали. Часть средств он успел потратить, остальное нашли в его квартире.

Иркутская область остаётся в лидерах по ценам на бензин в Сибири

По данным Росстата на 15 июня, средняя цена литра бензина в регионе достигла почти 69 рублей. АИ-92 стоит около 67 рублей, АИ-95 — более 70, АИ-98 и выше — свыше 96 рублей за литр.

Дизельное топливо — около 86,4 рубля. За неделю рост цен зафиксировали в 78 регионах страны, самый резкий скачок — в Тыве (почти 10%).

В Иркутской области в ДТП погиб пассажир иномарки

19 июня на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе 25-летний водитель Toyota Camry вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком Faw.

42-летний пассажир легковушки скончался в карете скорой, ещё два человека госпитализированы. На месте аварии организовано реверсивное движение.