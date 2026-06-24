Что произошло в Иркутской области в ночь на 25 июня: главные новости

В Иркутске возобновили выдачу загранпаспортов с биометрией Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске возобновили выдачу загранпаспортов с биометрией

В Иркутске восстановили оформление и выдачу загранпаспортов нового образца с биометрическими данными. Из-за технических неполадок услуга временно не оказывалась, но сейчас проблемы устранены.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги». В ГУ МВД подтвердили, что подразделение работает в штатном режиме.

Иркутские таможенники изъяли кастет у пассажирки рейса из Таиланда

49-летняя россиянка пыталась провезти кастет в чемодане, считая его безобидной игрушкой для сына. Рентген показал металлический предмет, экспертиза признала его холодным оружием.

Разрешительных документов у женщины не было, теперь ей грозит штраф и конфискация. С начала года таможенники уже 27 раз ловили пассажиров с холодным оружием.

Дети из Иркутской области возвращаются из Крыма из-за приостановки отдыха

Глава Крыма подписал указ о временном запрете на приём организованных групп несовершеннолетних до 1 сентября. Из-за этого юные жители Иркутской области, уже отправившиеся в «Артек», вынуждены прервать поездку и вернуться домой.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что власти занимаются организацией безопасного возвращения детей.