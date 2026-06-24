Что произошло в Иркутской области в ночь на 25 июня: главные новости

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В Иркутске возобновили выдачу загранпаспортов с биометрией
В Иркутске восстановили оформление и выдачу загранпаспортов нового образца с биометрическими данными. Из-за технических неполадок услуга временно не оказывалась, но сейчас проблемы устранены.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги». В ГУ МВД подтвердили, что подразделение работает в штатном режиме.
Иркутские таможенники изъяли кастет у пассажирки рейса из Таиланда
49-летняя россиянка пыталась провезти кастет в чемодане, считая его безобидной игрушкой для сына. Рентген показал металлический предмет, экспертиза признала его холодным оружием.
Разрешительных документов у женщины не было, теперь ей грозит штраф и конфискация. С начала года таможенники уже 27 раз ловили пассажиров с холодным оружием.
Дети из Иркутской области возвращаются из Крыма из-за приостановки отдыха
Глава Крыма подписал указ о временном запрете на приём организованных групп несовершеннолетних до 1 сентября. Из-за этого юные жители Иркутской области, уже отправившиеся в «Артек», вынуждены прервать поездку и вернуться домой.
Губернатор Игорь Кобзев заявил, что власти занимаются организацией безопасного возвращения детей.