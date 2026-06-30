Четыре дня боролся за жизнь: мама потеряла сына в свой день рождения, с ним расправился близкий человек

Медики четыре дня боролись за жизнь мужчины, но ожоги были слишком серьезными... Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Эта история началась с обычных посиделок, а закончилась криками о помощи и страшной смертью в больничной палате. В Забайкальском краевом суде поставили точку в деле 45-летней женщины, которую обвиняли в жуткой расправе над гражданским мужем. 30 июня она выслушала приговор. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Вспомнила старые обиды»

Напомним, трагедия разыгралась в июне 2025 года в Чернышевском районе. 14-го числа пара села за стол. Ничто не предвещало беды, но алкоголь быстро развязал старые обиды. Со слов женщины, сожитель часто ее унижал и распускал руки. В тот день словесная перепалка перешла роковую черту.

В порыве то ли гнева, то ли отчаяния она схватила бутылку с бензином, который стоял в доме, и плеснула горючее мужчине в лицо и на одежду. А затем чиркнула спичкой. Человек вспыхнул, как факел.

Увидев, что натворила, хозяйка бросилась сбивать пламя и вызвала скорую. Медики приехали быстро, но спасти пострадавшего не смогли. Четыре дня он боролся за жизнь в больнице и скончался от обширных ожогов. Следствие квалифицировало это как убийство с особой жестокостью.

На процессе выступили фельдшер и врач, которые приезжали на вызов. Но самым тяжелым моментом стали показания матери погибшего. Она потеряла сына прямиком в день своего рождения. Убитая горем женщина попросила для подсудимой самого строгого наказания и заявила иск о возмещении морального вреда.

«Я не хотела его убивать»

В своем последнем слове женщина попыталась объяснить, что все произошло не по злому умыслу.

- Ваша честь, у меня не было умысла убивать. Я виновата лишь в том, что в тот момент оттолкнула его. Я услышала угрозы, что он взорвет газ, подожжет меня и мой дом. Я даже не поняла, что в руках у него был бензин. Это была случайность, неосторожность. Я всегда относилась к нему с теплом, зла не держала. У нас случались конфликты, спору нет, но и по-настоящему хороших дней было много.

Я искренне соболезную его матери и скорблю вместе с ней. Она потеряла сына, а я потеряла дорогого мне человека. Я пыталась его спасти, тушила пламя, звонила в скорую. Подумайте сами: у меня не было причин поджигать его в нашем единственном доме. Мы столько сил и денег вложили в это жилье, сделали ремонт. Я была слишком привязана к нашему дому и просто не могла решиться на такое.

Раньше он часто приходил ко мне и повторял: «Только ты мое спасение, только с тобой я начал жить». Разве могла я желать ему смерти? – сказала подсудимая перед вынесением приговора.

Она просила не лишать ее свободы, ссылаясь на тяжелое хроническое заболевание.

- Даже при правильно лечении и комфорте жизнь с таким диагнозом коротка. Позвольте провести то недолгое время, что мне отмерено, рядом с близкими, а не за решеткой.

Приговор

Прокурор требовал 16 лет колонии общего режима. Суд учел все обстоятельства, но в невиновность женщины так и не поверил.

- Забайкальский краевой суд назначил подсудимой 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, она обязана выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда. Правда, сумма снижена вдвое от запрошенной - 1 миллион рублей вместо двух, - рассказали в объединенном пресс-центре судов региона.

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